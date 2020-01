Les Wingers de Crystal Palace peuvent révéler le manque d’arrière de l’Arsenal

Londres, ANGLETERRE – 09 DÉCEMBRE: L’arbitre Mike Dean aide Kieran Tierney d’Arsenal à quitter le terrain à la suite d’une blessure lors du match de Premier League entre West Ham United et Arsenal FC au stade de Londres le 09 décembre 2019 à Londres, Royaume-Uni. (Photo par Julian Finney / .)

Peu de nouveaux managers ont eu plus de mal que Mikel Arteta. Accepter votre premier emploi dans un grand club que de nombreux commentateurs et fans jugent trop grand pour un novice aurait été assez difficile en toutes circonstances, mais l’accomplir juste avant la fameuse période de Noël en Angleterre l’a rendu encore plus difficile. Néanmoins, avec les deux derniers résultats en particulier – victoires à domicile contre Manchester United et Leeds United en Ligue et en FA Cup respectivement – Arteta a fait un début extrêmement encourageant dans son mandat de manager d’Arsenal. Cependant, aussi difficile que la période de Noël pour lui, les choses sont sur le point de devenir encore plus difficiles, à commencer par la visite des Gunners à Crystal Palace ce week-end.

Crystal Palace peut révéler le manque d’arrière d’Arsenal

Appréciant la tâche

Heureusement, dans un autre signe qu’Arteta comprend Arsenal et leur situation d’une manière qu’Unai Emery n’a malheureusement jamais fait, il a déjà signalé qu’il apprécie pleinement la difficulté d’une visite au Crystal Palace. Lors de la préparation du match, il a déclaré: «Chaque fois que je jouais à Selhurst Park, je souffrais.» Cette fois-ci, il y a toutes les chances qu’il «souffre» à Selhurst encore plus en tant que manager que lui-même. un joueur, en raison de la crise d’arrière-arrière actuelle d’Arsenal.

«Crise» n’est pas un mot trop fort à utiliser, étant donné que Sokratis a dû suppléer à l’arrière droit contre Leeds lundi soir. Bien qu’Arteta ait vraisemblablement sauvé son arrière droit de remplacement de premier choix, Ainsley Maitland-Niles, pour le match contre le Palais, il était toujours alarmant de voir le manque de rythme du défenseur central grec régulièrement exposé largement par Leeds. Et même si Maitland-Niles joue contre Crystal Palace, parce qu’il est un milieu de terrain central qui ne remplit que l’arrière latéral, il y a toutes les chances qu’il lutte contre Andros Townsend, l’ailier gauche habile et travailleur de Palace.

Pire encore, Sead Kolasinac, qui est vraiment un ailier déguisé en arrière latéral (comme Arsene Wenger l’a effectivement admis dans les quelques mois qui ont suivi l’adhésion de la Bosnie à Arsenal), le camp doit se méfier de se heurter à Wilfried Zaha, le palais de droite. -homme ailier et star. Cela est particulièrement vrai maintenant que la fenêtre de transfert de janvier est ouverte et Zaha sera encore plus déterminé que jamais à gagner le transfert vers un club de Ligue des champions qu’il recherche si ouvertement.

Les premiers choix ne sont pas disponibles

Bien sûr, ni Maitland-Niles ni Kolasinac ne sont les arrières latéraux de premier choix pour Arsenal. Ce sont Hector Bellerin et Kieran Tierney, qui sont non seulement actuellement blessés mais qui ont été blessés si souvent cette saison qu’ils ont à peine joué, et encore moins ensemble. Aucun des deux ne devrait revenir à court terme, il est donc probable qu’Arsenal devra lutter avec Maitland-Niles et Kolasinac (mais, espérons-le, pas Sokratis) dans les positions d’arrière, au moins dans un avenir prévisible.

Lors de la conférence de presse avant le match au Palais, Arteta a été spécifiquement interrogé sur les éventuels plans de transfert qu’il avait pour janvier. Cependant, bien que la plupart des fans d’Arsenal aient attendu avec impatience le début de la nouvelle année comme la première opportunité de leur nouveau manager pour renforcer l’équipe, en particulier en défense, l’Espagnol lui-même a semblé minimiser toute possibilité de dépenses de transfert importantes ce mois-ci. “Je ne m’attends pas à de grandes choses sur le marché ce mois-ci. J’attends juste de grandes choses de la part des joueurs que j’ai. “

Arteta peut être seul à attendre de «grandes choses» de ses joueurs actuels et en particulier de ses défenseurs actuels. Les fans d’Arsenal sont tellement habitués à déplorer les problèmes de la défense centrale, où le club n’a pas revendiqué un appariement de premier ordre depuis le partenariat Invincibles de Sol Campbell et Kolo Touré, que les problèmes d’arrière latéral ont peut-être échappé à leur attention. Cependant, si Zaha et Townsend peuvent jouer à leur plein potentiel demain, il y a toutes les chances que la crise des arrières réclame l’attention de tout le monde, y compris celle d’Arteta.

Croyance de soi

Il y a probablement deux grandes raisons pour lesquelles Arteta n’exige pas encore activement de nouveaux joueurs et surtout de nouveaux défenseurs. Le premier est sa propre conviction en tant qu’entraîneur, qui le convaincra qu’il peut tirer beaucoup plus de Maitland-Niles, Kolasinac, Sokratis et même David Luiz qu’Unai Emery n’a jamais pu le faire. Et il faut reconnaître que sur la base des quatre matchs d’Arteta en charge d’Arsenal jusqu’à présent, il a raison d’avoir une telle confiance en soi, car David Luiz, en particulier, a ressemblé à un joueur complètement différent de la responsabilité de marcher qui il a été pendant une grande partie de la saison.

La deuxième raison, bien sûr, est la difficulté notoire d’acquérir des objectifs de transfert de haute qualité dans la fenêtre de transfert de janvier. Le type de défenseurs dont Arsenal a besoin – des défenseurs de classe Champions League – sont largement indisponibles à cette période de l’année, précisément parce qu’ils participent toujours à la Ligue des Champions cette saison. Il est certainement beaucoup plus facile de cibler puis d’acquérir de nouveaux joueurs en été qu’en janvier, donc Arteta peut vouloir garder sa poudre de transfert au sec plus tard dans l’année.

Néanmoins, tôt ou tard, Arteta devra admettre que même le plus grand entraîneur – une combinaison, peut-être, de Rinus Michels, l’entraîneur du siècle de la FIFA, et son propre ancien patron, Pep Guardiola – aurait du mal à créer une équipe à Arsenal qui est véritablement capable de concourir pour les places de la Ligue des champions, sans parler de la compétition pour la Premier League et la Ligue des champions elles-mêmes, de l’équipe actuelle seule. Des renforts importants seront nécessaires s’il veut vraiment rendre Arsenal compétitif au plus haut niveau.

Un manque de domination à l’arrière

Comme déjà mentionné, depuis plus d’une décennie, la priorité d’Arsenal est d’acheter au moins un défenseur central vraiment dominant, sinon deux. Cependant, derrière cela se trouve le besoin d’un milieu de terrain de passage véritablement créatif, du type des Gunners qui manquaient depuis les problèmes de blessures de Santi Cazorla et sa sortie du club. Bien sûr, cet homme aurait pu être Dani Ceballos, si seulement Arsenal avait négocié un droit de l’acheter dans le cadre de son prêt d’une saison au Real Madrid. Malheureusement, ni Unai Emery ni personne au club ne pensaient qu’une telle clause dans l’accord de prêt était nécessaire. En conséquence, Ceballos, après avoir montré une promesse de début de saison, a largement joué comme un homme qui a toujours su que, quoi qu’il arrive, il retournera dans son club parent.

Enfin, Arteta pourrait finir par devoir acheter un nouvel attaquant, ou deux, si Pierre-Emerick Aubameyang ou Alexandre Lacazette, ou les deux, demandent un transfert cet été si, comme cela est encore probable, Arsenal ne revient pas Ligue des champions la saison prochaine. Heureusement, dans ce département, au moins Arteta semble avoir au moins un remplaçant prêt à l’emploi, sous la forme du passionnant jeune brésilien Gabriel Martinelli, si l’un ou ses deux meilleurs attaquants demandent un changement.

Ainsi, malgré les rigueurs évidentes de la période de Noël, qu’il a largement négociée avec succès, Arteta fait face à une période encore plus difficile à venir, à partir de Crystal Palace demain. Jusqu’à présent, la chose la plus encourageante à son sujet est que, à en juger par tout ce qu’il a dit publiquement depuis son arrivée au pouvoir (y compris son commentaire spécifique sur le défi à Selhurst Park), il ne se fait aucune illusion sur l’ampleur de la tâche à venir.

