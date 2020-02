Les Wolves détiennent Man Utd pour un match nul et vierge lors des débuts de Fernandes

Date de publication: samedi 1er février 2020 à 7h24

Bruno Fernandes n’a pas pu inspirer Manchester United à la victoire sur un début prometteur alors que le choc de la Premier League avec les Wolves s’est terminé sans but et sans protestation d’Old Trafford largement discutée.

Cela a été une semaine de haut en bas pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, dont la victoire en Coupe Carabao – mais la sortie ultime – à Manchester City est intervenue entre des fans attaquant la maison d’Ed Woodward et des affaires de transfert indispensables.

Le vice-président exécutif n’était pas présent pour les débuts de Fernandes samedi soir, lorsqu’une manifestation anti-Glazer prévue à la 68e minute n’a pas abouti alors que United et Wolves se disputaient un match nul 0-0.

Presque personne n’a quitté Old Trafford pendant le débrayage, et il n’y avait aucun endroit proche du même niveau de vitriol entendu lors des matchs récents. Au lieu de cela, les fans semblaient se concentrer sur le passé et le présent.

Sir Bobby Charlton était parmi les participants alors que le club se souvenait des victimes de la catastrophe aérienne de Munich en 1958 avant un match dans lequel Fernandes semblait le plus dangereux.

Le joueur de 25 ans, qui est arrivé du Sporting Lisbonne jeudi en grande pompe, n’était pas impressionné par son nouvel environnement et avait des chances de virer United à la victoire.

Les loups étaient également une menace et Adama Traoré était une poignée, mais aucune des deux parties n’a pu trouver une percée, car les hommes de Solskjaer n’ont pas encore profité d’une erreur de Chelsea.

Le remplaçant Diogo Dalot s’est rapproché à la fin d’un match qui a commencé par un énorme rugissement pour Fernandes et le respect manifesté aux Busby Babes avant le 62e anniversaire de la catastrophe de Munich le 6 février.

Les loups ont commencé le meilleur, avec la frappe d’Andreas Pereira le mieux que les hôtes pouvaient rassembler dès le début.

Les hommes de Nuno Espirito Santo s’avéraient une menace et David De Gea récupéra une tête de Matt Doherty, avant que l’intervention vitale de Victor Lindelof n’empêche Raul Jimenez de frapper à la maison.

Fernandes semblait le meilleur espoir de United pour débloquer la ligne arrière des visiteurs, ainsi que leur plus grande menace de but.

Les fans des Wolves ont fait des comparaisons bruyantes et défavorables avec Ruben Neves lorsque le nouveau garçon des États-Unis a frappé son premier tir large à la 33e minute, avant de forcer l’ancien coéquipier du Sporting Rui Patricio à un arrêt après avoir rencontré un coupure de Luke Shaw avec un puissant entraînement.

Traoré a envoyé une frappe fizzing étroitement large à l’autre bout et a terminé la première moitié de douleur, après s’être blessé à l’épaule lorsqu’il a été transporté sur le pont par Harry Maguire.

Le flyer des Wolves a reçu le feu vert pour continuer et réapparaître pour la seconde moitié, qui n’avait que huit minutes lorsque Diogo Jota a effectué une superbe course, a filé autour de Lindelof et a dépassé Maguire, seulement pour perdre son équilibre devant objectif.

Fernandes, qui venait de recevoir sa première réservation United pour avoir éliminé Jimenez, a vu un coup franc sauvé par Patricio, qui était soulagé de voir Juan Mata frapper de quelques centimètres de large peu de temps après avoir pivoté sur le bord de la boîte.

Le gardien des Wolves a paré un effort fougueux et à longue portée de Fernandes alors que le chronomètre entrait dans la 68e minute, alors que très peu de sièges semblaient vides malgré la protestation très discutée.

Il aurait bien pu y avoir quelques sorties plus tard, cependant, si De Gea n’avait pas été alerte pour renverser la frappe de Jimenez sous un angle aigu après la charge de Traoré au milieu.

Pereira a eu un effort avant d’être remplacé par Mason Greenwood, dont le tir à longue portée a presque apporté une percée. L’effort plein d’espoir a ricoché sur Willy Boly et Conor Coady – mais Patricio a juste pu sauver.

Daniel Podence est sorti du banc pour ses débuts et Doherty a été contrecarré au poteau proche alors que les Loups poussaient tard, tandis que Dalot s’approchait terriblement de l’arraché à un vainqueur au plus profond du temps supplémentaire lorsqu’il se dirigeait large.

