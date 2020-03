“L’espoir est de terminer la saison au-delà de juin”

“En période de difficulté, chacun doit faire sa part.” Le communiqué de presse que vient de publier leAIC (Association italienne des footballeurs) à la suite de la réunion du conseil d’administration.

Pleins feux sur le sort du championnat, mais on pense aussi à protéger les “catégories les plus en difficulté”. Ci-dessous, le communiqué de presse officiel.

Le communiqué de presse

Aujourd’hui s’est tenue la réunion hebdomadaire du conseil d’administration de l’AIC et, par la suite, avec les représentants et capitaines de Serie A. Le moment est délicat et les récentes déclarations du ministre Spadafora suggèrent que quelques semaines d’activité supplémentaires seront attendues. Dans cet esprit, et à la lumière de l’accord entre les joueurs de la Juventus et le club, la conclusion des championnats et tout calendrier ont été discutés.

De la Serie A aux Amateurs, on espère, ayant les conditions de sécurité, pouvoir terminer la saison, même si elle dépasse la date du 30 juin. Les conditions de reprise de l’activité doivent se dérouler dans des conditions de surveillance médicale approfondie et dans le respect de toutes les indications qui seront fournies par les médecins et la FMSI.

Malheureusement, dans le cas malheureux de la fermeture anticipée de la saison, le scénario nous verra certainement participer à la situation et pour cette raison, les joueurs savent qu’ils doivent jouer leur rôle. En ce sens, il a été souligné que les besoins sont différents dans les différentes catégories, mais tous se sont mis d’accord sur l’objectif de protéger les positions des catégories les plus en difficulté. Le monde amateur, le football féminin et les revenus les plus bas des catégories professionnelles devront être protégés, également par l’utilisation de ressources dans le monde du football et l’aide qui peut provenir du système mutuel général.

la création d’un fonds de prévoyance destiné à soutenir ces situations précaires, il doit impliquer toutes les parties concernées. Les joueurs sont déjà à l’écoute mais à ce jour, on ne sait pas encore quelle partie voudra et devra faire les autres composantes du mouvement.

FIGC, ligues, organisations internationales, quelle sera leur contribution à cet effet? Ce sera l’un des sujets des tables de discussion qui durent depuis quelques semaines et qui devra avoir pour objectif principal l’équipe, chacun pour sa part.