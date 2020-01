L’esprit est de retour au Bernabeu

Le deuxième tour de Zinedine Zidane en charge du Real Madrid a commencé dans une ornière, de nombreux spectateurs remettant en question les capacités du club à défier d’autres équipes pour n’importe quel titre. L’équipe elle-même semblait également plus modeste que d’habitude. Mais maintenant, gagner la Super Coupe d’Espagne contre l’Atletico Madrid, c’est voir les choses changer.

Lorsque Sergio Ramos s’est approché de l’endroit pour effectuer le dernier penalty sur Jan Oblak, les joueurs sur le terrain, sur le banc et le personnel d’entraîneurs étaient tous sur le qui-vive. Quand il l’a ramené à la maison, tout le monde a instantanément fait irruption sur le terrain, sautant, se félicitant mutuellement avec des sourires jusqu’aux oreilles. Un moment émouvant pour un club qui n’a plus remporté de trophée depuis 2018.

Remporter ce trophée de mi-saison a été le moment décisif pour le club et a aidé à remonter l’esprit de l’équipe en tant que groupe qui cherche à conquérir la Liga, l’UEFA Champions League et la Copa del Rey.

Lors de la demi-finale contre Valence et de la finale du Derby de Madrid, chaque joueur avait une idée en tête: la victoire. Ils sont venus pour gagner et n’étaient pas prêts à partir sans argenterie.

Avant le tournoi, tout se préparait à cette vague de confiance déferlante. Les hommes de Zidane n’avaient plus perdu un match depuis le 19 octobre contre Majorque, avaient bien performé lors des grands matches contre Valence et Barcelone en championnat et étaient à égalité avec Barcelone en tête du classement.

Une chose qui les empêchait cependant était la liste redoutée des blessures de l’équipe.

Pour le tournoi en Arabie Saoudite, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Eden Hazard, Gareth Bale, Karim Benzema ont tous été jugés inaptes à jouer. Sur le papier, se rendre à la finale et encore moins rentrer à la maison avec le trophée était maintenant une plus grande montagne à gravir. Mais l’attitude de l’équipe était déjà au bon endroit.

Beaucoup ont été surpris, certains même confus, lorsque Zidane a nommé cinq milieux de terrain à son onze de départ contre Valence, choisissant de laisser des attaquants comme Vinicius Junior, Rodrygo et Mariano Diaz comme remplaçants. Mais la combinaison de Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Isco et Fede Valverde avec Luka Jovic en haut s’est révélée être la bonne alors que l’équipe s’est retirée avec une victoire 3-1.

Les mêmes onze joueurs ont également été nommés pour commencer la finale. Mais cela pourrait-il aller deux pour deux? Cette fois, ce ne serait pas si facile.

L’équipe de Diego Simeone a fait ses devoirs et la solide défense de l’Atletico a été en mesure d’étouffer le mouvement du Real à l’avenir, forçant Zidane à passer à un modèle régulier 4-3-3 plus tard vers la fin du temps réglementaire.

Même s’ils étaient frustrés et dans l’impasse après 90 minutes de jeu, chaque joueur du Real Madrid avait encore juste assez de courage et de combat pour trouver un moyen de gagner le match contre ses rivaux. (Grand cri à Valverde).

L’esprit s’est poursuivi dans les tirs au but où aucun joueur n’en doutait. Chaque tireur de pénalité s’est approché du but, la tête haute, la plus grande confiance. Pas un joueur n’a raté. Thibaut Courtois en filet, était un mur.

Maintenant, la performance collective de l’équipe qui était exposée à Jeddah prendra une nouvelle forme au club qui sera essentielle pour la deuxième moitié de la saison. Il y a assez d’esprit pour faire le tour, il suffit de regarder leurs visages.

Tout le monde, qu’il ait 18 ans ou 34 ans, incarne l’assertivité qui manque au club depuis un certain temps.

Pour l’avenir, l’équipe affrontera Séville le 18 janvier, puis aura un autre match contre l’Atletico le 1er février avant de rencontrer Manchester City en huitièmes de finale de l’UCL et du FC Barcelone pour le deuxième El Clasico de la saison. .

Garder cette attitude positive à l’avenir va être le moment décisif pour le succès des clubs en 2019/20.