L’état actuel de Naples avant d’affronter le Barça

Depuis le 16 décembre, le tirage au sort des phases éliminatoires de la Ligue des champions a opposé Naples au Barça, de nombreux éléments ont changé dans l’équipe italienne.

18/02/2020 à 13:24

CET

Cristian verrouillé

Une semaine avant le différend contre les joueurs du Barça, peu à voir avec cette Naples classée deuxième de la phase de groupes, à un point de Liverpool, avec l’actuelle.

Après la phase de groupes, Carlo Ancelotti a été licencié le 11 décembre pour désaccord avec le président de l’entité, Aurelio De Laurentiis, et Gattuso a pris les rênes d’une équipe qui connaît sa pire saison depuis 2008.

Neuvième de SerieA avec 33 points, Naples compte 12 points de retard sur la Ligue des champions. Après deux saisons au cours desquelles ils ont terminé deuxièmes de la ligue italienne, les Azzurri ont pratiquement impossible d’atteindre des positions en Ligue des champions, bien qu’ils ne soient qu’à deux points de la Ligue Europa.

GRANDE PERFORMANCE DANS LE «COPPA»

En SerieA la performance des partenopeos, surnom avec lequel le club transalpin est également connu, est bien en deçà des attentes, l’équipe dirigée par Gattuso est à deux pas de la finale de la ‘Coppa’ d’Italie.

La semaine dernière, il avait battu l’Inter Milan 0-1 lors du match aller des demi-finales du K.O. et le 5 mars (DAZN, 20h45), la réunion de retour aura lieu à San Paolo. En finale, je m’attendrais à la Juventus ou à Milan.

VENTS SUR LE MARCHÉ D’HIVER

Il convient également de noter que les Italiens ont été l’une des équipes les plus actives du marché d’hiver passé. L’Azzurri a effectué jusqu’à trois ajouts au cours de la dernière fenêtre d’hiver.

Le club italien a ajouté à ses rangs les milieux de terrain Diego Demme (de Leipzig) et Stanislav Lobotka (Celtic of Vigo), et l’attaquant Matteo Politano, qui dans ce cas est venu comme donné par l’Inter Milan jusqu’à la fin de la saison. Tous, qui ont déjà fait leurs débuts avec leur nouveau maillot, auront sûrement des minutes contre le Barça.