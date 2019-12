L'état d'Arsenal et leurs activités de transfert

LIVERPOOL, ANGLETERRE – 21 DÉCEMBRE: Gabriel Martinelli d'Arsenal lors du match de Premier League entre Everton FC et Arsenal FC à Goodison Park le 21 décembre 2019 à Liverpool, Royaume-Uni. (Photo de David Price / Arsenal FC via .)

À l'été 2019, Arsenal a signé six signatures. Les Gunners ont commencé le mercato estival avec la signature de Gabriel Martinelli. Le prodige brazillien de 18 ans a vraiment impressionné depuis son arrivée.

Après cela, il a fallu un bon moment à Unai Emery et à ses hommes pour se faire de nouveaux joueurs, laissant beaucoup de leurs affaires en retard. La signature du prêt de Dani Ceballos du Real Madrid a laissé de nombreux fans impatients, tout comme William Saliba de Saint-Etienne. Cependant, ce dernier a été renvoyé en prêt pour que la saison se développe.

Arsenal a ensuite battu leur record de transfert en signant la superstar lilloise Nicolas Pepe pour 72 millions de livres sterling. Cependant, Lille n'a payé que 20 millions de livres sterling et recevra le reste de l'argent en plusieurs versements.

Arsenal a couronné leur fenêtre de transfert avec deux signatures défensives tardives. Après un été entier plein de négociations, les Gunners ont mis la main sur la jeune star celtique Kieran Tierney. L'homme de 20 millions de livres sterling a ensuite été suivi de la signature bon marché de David Luiz de Chelsea.

Beaucoup de fans avaient quelque chose d'excitant qui les attendait. Ces nouvelles signatures pourraient potentiellement ramener Arsenal dans le top quatre.

L’activité de transfert de l’État d’Arsenal

Comment Arsenal a-t-il fait avec ces signatures?

Le meilleur buteur d'Arsenal est l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. La plupart de leurs résultats ont été influencés par lui, ainsi que par le gardien Bernd Leno. Le tireur d'arrêt allemand a le plus d'arrêts en Premier League.

Quant aux nouveaux garçons, David Luiz a montré des signes positifs mais a été surpris à plusieurs reprises. L'autre joueur défensif, Kieran Tierney, a impressionné lors de ses cinq apparitions. Il avait été blessé depuis sa signature, et après ces cinq comparutions, il a de nouveau été blessé, cette fois jusqu'en mars.

De nombreux fans ont une opinion partagée sur la signature du record Pepe. Il a marqué deux buts et aidé trois fois en 15 matches de Premier League jusqu'à présent. Considérer l'Ivoirien coûte plus cher que les attaquants vedettes Aubameyang et Lacazette, c'est assez décevant.

Dani Ceballos a fait un début décent à son prêt à Arsenal mais a été écarté d'une blessure en octobre. Il est depuis revenu à l'entraînement complet.

Le seul joueur qui a le plus impressionné est bien sûr Gabriel Martinelli. L'adolescent a été un artiste sensationnel, apportant toujours au moins du flair au côté d'Arsenal.

Pour la plupart, cependant, les signatures d'été vont vouloir intensifier leur jeu dans son ensemble. Si Arsenal veut commencer à remporter des victoires à son actif, cela va prendre beaucoup de travail sous le nouvel entraîneur-chef, Mikel Arteta.

Arteta recherchera également des joueurs pour renforcer davantage son équipe en janvier, mais qui pourrait-il faire venir? De plus, comment pourraient-ils faire s'ils signent? S'agit-il de signatures intelligentes ou ne sont-elles pas nécessaires?

Avec qui Arsenal est-il lié?

Étonnamment, Arsenal est lié à quelques joueurs attaquants. L'attaque d'Arsenal est déjà dangereuse et flexible. Cependant, la défense a besoin d'un peu de travail.

L'option la plus simple pour Arsenal de renforcer son backline serait de rappeler William Saliba de prêt. Cependant, les Gunners ne sont pas en mesure de le faire. Au cours des dernières fenêtres, ils ont été liés à de nombreux défenseurs. Dayot Upamecano et Samuel Umtiti sont les plus grands candidats, mais les finances dicteront qui ils signeront.

Upamecano irait pour environ 40 millions de livres sterling, selon The Mirror, qui dit qu'il est autorisé à partir. Umtiti, selon Daniel Blackham d'Express, n'est pas disposé à négocier un déménagement. En septembre, il a admis qu'il n'avait pas l'intention de quitter Barcelone.

Récemment, Arsenal a été lié à un accord avec l'attaquant de Naples Dries Mertens. Il approche de la fin de son contrat. Keshav Awasty du Hard Tackle affirme que la tenue italienne est prête à le laisser partir pour seulement 8,5 millions de livres sterling.

Un autre attaquant est sur les cartes pour que Mikel Arteta signe. Kevin Volland a été présenté comme un joueur qu'Arteta veut acheter. Il coûterait probablement environ 20 millions de livres sterling lui-même, mais selon Sky Sports, Bayer Leverkusen n'est pas disposé à vendre.

Avec cela, cependant, Arsenal cherche également à renforcer leur milieu de terrain. Il y a des rumeurs dans The Daily Mail selon lesquelles les Gunners pourraient débourser 40 millions de livres sterling plus Granit Xhaka pour Wilfred Ndidi. L'homme de Leicester est à part d'une glorieuse aventure cette saison sous Brendan Rogers. Il est peu probable que Leicester le laisse partir pour moins que cela.

La défense est-elle la priorité principale?

Il semble certainement qu'il y ait beaucoup de discussions sur les signatures à terme. La défense a besoin d'être renforcée plus que toute autre chose. Arsenal ferait mieux d'éclabousser l'argent sur des gens comme Upamecano. Ils devront peut-être d'abord vendre un défenseur central. Volland et Mertens ne devraient entrer que si un joueur attaquant est vendu dans l'une des deux prochaines fenêtres de transfert.

Arsenal a cependant regardé certains joueurs défensifs. Arteta a apparemment déclaré vouloir des joueurs défensifs à ses côtés d'ici fin janvier. Ainsi, il surveille les goûts de Gabriel Magalhaes, 22 ans, selon Dan Critchlow de Daily Cannon. L'accord est compliqué en raison des engagements olympiques du joueur lillois. Edu aime un compatriote brésilien, cependant, peut-être pourrions-nous voir celui-ci en été.

Comment ces joueurs pourraient-ils faire s'ils signaient?

Arsenal serait certainement une menace beaucoup plus grande s'ils signaient la majorité de ces joueurs. Upamecano, bien que cher, pourrait facilement assurer la défense. Ndidi est un meilleur joueur que Xhaka.

De plus, Dries Mertens à prix réduit ajouterait une bonne profondeur à l'attaque. Kevin Volland aussi. Ces signatures à terme ne sont toutefois pas probables. Pour plus de défense, Gabriel Magalhaes ajouterait également du talent à l'équipe.

Dans un monde hypothétique où Arsenal a signé la plupart de ces joueurs, où prendraient-ils Arsenal en championnat?

Arsenal aurait une défense plus compacte, ce qui entraînerait moins de buts encaissés. Si Aubameyang et co. continuer leur course, Arsenal pourrait enchaîner quelques bonnes victoires. Ndidi fournirait une couverture défensive avec Torreira.

Dries Mertens et Kevin Volland amélioreraient le score d’Arsenal. Arsenal pourrait se voir en Europe pour la saison prochaine. Il faudrait une course sans défaite massive pour voir les Gunners entrer en Ligue des champions, c'est-à-dire s'ils ne gagnent pas la Ligue Europa.

Arsenal doit figurer parmi les trois premiers en ce qui concerne les vainqueurs potentiels de la Ligue Europa. En fonction de leurs tirages et de leur progression, ils peuvent définitivement le gagner.

Où pourraient-ils finir? Facilement dans la moitié supérieure, mais pas dans les quatre premiers. Une sixième place est probable pour les Gunners.

