“L’été des conflits à éviter. La série Elite C une possibilité? Voici comment”

ROME. Le président de la FIGC, Gabriele Gravina, pour la énième fois dans cette période très compliquée pour l’Italie et le système de football, il revient pour parler des prochaines étapes afin de ne pas se retrouver mal préparé à la reprise des activités.

“Une fois la crise sanitaire résolue, la priorité sera de mettre fin à la saison 2019/20, en essayant évidemment de s’assurer qu’elle ne gêne pas la prochaine. Risque de poursuite? Nous ne pouvons pas nous le permettre, un été de litiges créerait un chaos difficile à gérer et n’aiderait personne. – précise Gravina – Championnats en mai? C’est l’un des scénarios hypothétiques, en gardant à l’esprit que l’échéance du 30 juin pourrait être dépassée, mais cela ne doit pas nous effrayer car la FIFA et l’UEFA travaillent dans ce sens. ”

ENTRE SALAIRES ET SÉRIE C

Question salariale, entre modèles à suivre et choix douloureux: “La Juventus a certes franchi une étape importante, faisant preuve de responsabilité, mais il faut quand même continuer sur la voie qui voit la création d’un fonds” save football “dans lequel canaliser les ressources fédérales et un pourcentage des revenus de paris. – souligne le président – Retour des hypothèses au format C1 et C2 dans Lega Pro? Nous devrions envisager la possibilité d’un C élitiste avec 20 équipes, puis un autre professionnel de 40. Comment formez-vous les groupes? Il suffirait de regarder le classement et les résultats obtenus ».