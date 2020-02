L’étirement difficile de Manchester City se poursuit contre Leicester City

MANCHESTER, ANGLETERRE – 19 FÉVRIER: Aymeric Laporte de Manchester City s’étire pour taper dans le ballon alors que Rodri de Manchester City marque le premier but de ses équipes lors du match de Premier League entre Manchester City et West Ham United au stade Etihad le 19 février 2020 à Manchester , Royaume-Uni. (Photo de Matt McNulty – Manchester City / Manchester City FC via .)

La dure série de matchs de Manchester City se poursuit avec un voyage à Leicester City en Premier League. Les Foxes ont été l’une des meilleures histoires de la ligue cette saison. Ils occupent actuellement le troisième rang et obtiennent d’excellentes contributions d’une variété de jeunes talents, mais après la difficile performance de Manchester City contre West Ham United, ils seront prêts pour ce que l’équipe de Brendan Rodgers peut leur lancer.

Définir le trait de Leicester

Cette équipe de Leicester ne dépend plus de la contre-attaque brevetée de Jamie Vardy, mais c’est toujours une option. C’est parce que Leicester joue avec ses deux jeunes milieux de terrain superstar; Youri Tielemanns et James Maddison.

La paire de 22 ans a un coup de main dans presque tout ce que Leicester crée. Maddison gère les longues balles et les balles mortes – il est excellent pour allumer ces contre-attaques de la vieille école de Leicester. Tielemans fait partie intégrante de la construction offensive de Leicester.

Les deux agissent comme des foils offensifs de Leicester. Une fois que le ballon est parvenu à Maddison ou à Tielemans, les arrières latéraux de Leicester Ben Chilwell et Ricardo Pereira se mettent en avant pour soutenir. La façon opportune avec laquelle ils avancent les empêche d’être exposés dans l’autre sens.

Comment Manchester City peut l’exploiter

La manière conventionnelle d’exploiter Leicester serait d’inviter la pression et de les frapper en transition. Il y aura des moments où Leicester contrôlera la possession samedi, et City pourra contrer quand ils gagneront le ballon. Mais City ne restera pas assis pour toujours.

Tout effort pour les arrêter commencera avec les deux défenseurs centraux de Rodrigo et City. Il est peu probable que ce soit Aymeric Laporte avec le Real Madrid dans quelques jours. Quelle que soit la combinaison de Nicolas Otamendi, Fernandinho ou John Stones fera partie intégrante de l’épreuve difficile de Manchester City.

Rodrigo et les deux défenseurs centraux derrière lui doivent empêcher Maddison et Tielemans de jouer dans leur espace. Leur possession sera utilisée pour faire avancer le reste de l’équipe. Manchester City doit rendre ce travail aussi difficile que possible et forcer Leicester à essayer de contourner ces milieux de terrain.

Si City peut forcer Maddison et Tielemans à quitter le jeu, ils seront sur le point de gagner. City “devrait” avoir plus de facilité à gérer de longues balles au-dessus du milieu de terrain que les passes complexes de Leicester, mais la capacité des deux équipes devrait en faire un jeu vraiment divertissant.

Regard vers l’avenir dans le Tough Stretch de Manchester City

Comme mentionné, ce n’est que le deuxième match de la fin de février difficile de Manchester City. Plus important encore, il s’agit du dernier match de Manchester City avant son voyage pour affronter le Real Madrid. Pep Guardiola voudra utiliser ce jeu comme une occasion de tester certains plans pour la Ligue des champions.

Cela met une importance supplémentaire à arrêter le milieu de terrain de Leicester samedi. Quelle que soit la stratégie qu’ils utilisent contre Leicester, elle sera probablement utilisée contre le Real Madrid. Bien que des joueurs comme Toni Kroos et Casemiro soient à un niveau différent, City devrait pouvoir leur poser des problèmes.

Ils ne gagneront ni ne perdront le match à Madrid en fonction de la façon dont ils gèrent le milieu de terrain. Il y aura beaucoup d’autres facteurs dans ce match. Mais la capacité de Manchester City à gérer le milieu de terrain à Leicester contribuera grandement à un résultat positif à Madrid.

