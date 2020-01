L’étreinte émotionnelle entre Robert Moreno et Neymar

Robert Moreno est entré avec succès en Ligue 1. L’ancien sélectionneur espagnol a fait ses débuts en championnat de France avec une égalité à domicile du tout-puissant PSG dans une rencontre où les Monégasques méritaient les trois points. Dans ce match, l’entraîneur espagnol a rencontré Neymar, avec celui qui avait déjà coïncidé au Barcelona Football Club.

15/01/2020

Agir à 11:32

CET

“J’avais une bonne relation avec Neymar, si je le vois, je le saluerai”, a expliqué Robert Moreno quelques heures avant d’affronter le Brésilien. Et il en fut ainsi. Dit et fait. Robert et Neymar ont eu une accolade émotionnelle, les deux avec un sourire sur leurs visages se rappelant quelle était leur meilleure scène de football. C’était le premier cours mais ce soir il y aura le second. Le PSG et Monaco se retrouvent au stade Luis II au début du deuxième tour.

L’arrivée de Robert Moreno a rendu l’illusion à un passe-temps monégasque Il souffre plus qu’il ne devrait au cours de la dernière saison et demie. L’entraîneur espagnol met déjà en œuvre son idée et avant le PSG, il a vu un équipe qui voulait le ballon, avec une pression élevée et une grande importance pour les jeux de ballon, avec une stratégie offensive ou une défense solide.

Robert Il est parti avec le 4-3-3 habituel du FC Barcelone mais a montré qu’il peut être adapté à d’autres systèmes puis est passé à 4-4-2 avec un bloc du milieu et rapidement sortir de la contre-attaque après la récupération. Ce soir, un autre grand test pour votre AS Monaco.