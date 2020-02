Lettre de Klopp, entraîneur de Liverpool, garçon de 10 ans, fan de United | Premier League

Le phénomène qu’est Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, ne semble pas avoir de limites. Cette fois, ce n’est pas sa formidable équipe, pour beaucoup la meilleure au monde, celle qui vole les caméras. Cette fois, c’est juste lui.

L’Allemand a reçu ces derniers jours une lettre d’un garçon de 10 ans, déclaré fan de Manchester United et qui a fait une demande très particulière.

“Cher Jürgen Klopp, je m’appelle Daragh. J’ai 10 ans. Je suis de Manchester United et la raison pour laquelle j’écris est pour me plaindre. Liverpool gagne trop de matchs. Si vous gagnez neuf matchs de plus, vous obtiendrez le record imbattable du football anglais. Être fan United est très triste. Alors la prochaine fois, faites-moi perdre Liverpool. Il vous suffit de laisser l’autre équipe marquer. J’espère que je vous ai convaincu de ne pas gagner à nouveau la ligue ou tout autre match. Sincèrement, Daragh, ” a écrit.

Ses parents, consultés par la BBC, ne pouvaient pas croire quand ils ont dit au bureau de poste de leur quartier que l’enfant avait une lettre, par courrier recommandé.

Klopp lui-même a pris la peine de lui répondre, ainsi que le respect et la considération dont il fait preuve avec la petite admiration d’excitation dans le monde du football.

“Cher Daragh, tout d’abord je voudrais te remercier de m’avoir écrit. Je sais que tu ne m’as pas envoyé bonne chance ou quelque chose comme ça mais c’est toujours bien d’écouter un jeune fan de football, donc quoi qu’il en soit, je t’apprécie mis en contact avec moi Malheureusement, cette fois je ne peux pas garantir que j’accéderai à votre demande. Autant que vous voulez que Liverpool perde, mon travail est de faire tout son possible pour que Liverpool gagne et il y a des millions de personnes partout dans le monde. monde qu’ils veulent que cela se produise, donc je ne veux pas les échouer. Heureusement pour vous, nous avons perdu des matchs dans le passé et nous les perdrons à l’avenir parce que c’est le football. Le problème est que lorsque vous avez dix ans, vous pensez que tout sera toujours tel qu’il est maintenant, mais je peux vous dire avec 52 ans que ce n’est certainement pas le cas. Après avoir lu votre lettre, ce dont je peux être sûr, c’est votre passion pour le football et votre équipe. Ortunado pour vous avoir. J’espère que si nous avons la chance de gagner plus de matchs et peut-être de récolter plus de titres, vous ne serez pas déçus, car bien que nos clubs soient de grands rivaux, nous avons également un grand respect les uns pour les autres. Pour moi, c’est ça le football. Faites attention et bonne chance “, a répondu l’entraîneur allemand.

Il y a beaucoup d’adjectifs pour décrire le gentleman Klopp … à juste titre, consciemment ou inconsciemment, un morceau de chaque fan de football espère le voir célébrer avec Liverpool.