Lettre de Klopp: “Le football n’est pas important. Pensez à votre santé”

Jurgen KloppLe manager de Liverpool a publié une lettre via le site officiel du club après la décision de la Premier League de mettre fin à la ligue en raison de l’urgence du coronavirus: “Je ne pense pas que ce soit le moment où les pensées d’un entraîneur de football devraient être important, mais je comprends que nos fans veulent m’entendre parler et donc je le ferai. Tout d’abord, nous devons tous faire tout notre possible pour nous protéger les uns les autres. Dans la société et donc dans la vie de tous les jours, je veux dire. Cela devrait arriver toujours, mais maintenant c’est plus important que jamais. J’ai déjà dit que le football semble le plus important des moins importants mais je dis qu’aujourd’hui, les matchs et le football lui-même ne sont pas du tout importants. Évidemment, nous ne voulons pas jouer devant un stade vide et nous ne voulons pas que tout soit suspendu, mais si c’est pour préserver la santé de tous, nous le faisons sans poser de questions. Si nous devons prendre une décision entre le football et le b communauté, il ne peut y avoir de concurrence. La décision de la Premier League de bloquer les compétitions est pleinement soutenue par nous tous. Nous avons vu des membres des équipes avec lesquelles nous devons rivaliser tomber malades. Ce virus a montré que le calcium n’est pas immunisé. À nos rivaux, touchés par ce virus au cours des dernières heures, nous tournons nos pensées et nos prières. Aucun de nous ne sait comment cela se terminera. Mais en tant que groupe, nous devons croire aux autorités et aux décisions qu’elles prendront. Oui, je suis le manager de cette équipe et j’ai une responsabilité de leadership pour notre avenir sur le terrain. Mais maintenant, je ne pense qu’au présent, avec tant de personnes dans notre ville, notre région et le pays et dans le monde qui sont confrontées à des angoisses et à des incertitudes. Il serait faux de parler d’autre chose que de conseiller aux gens de suivre les conseils des autorités et des experts. Le message de l’équipe à nos fans concerne uniquement la santé. Mettez la santé au premier plan. Vous ne prenez aucun risque. Pensez aux personnes vulnérables et agissez avec compassion pour elles. Veuillez prendre bien soin de vous et des autres. Vous ne marcherez jamais seul. ”