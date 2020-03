Lettre de la CONMEBOL à la FIFA: demande officielle de reporter les playoffs

L’avancée du coronavirus a commencé à avoir un impact sur la vie quotidienne des Argentins et des différents pays d’Amérique du Sud. Aujourd’hui, dans le football, il a été annoncé que les spectacles sportifs dans la ville de Buenos Aires se joueraient à huis clos.

Hier, dans ce média, nous avons confirmé la nouvelle que les qualifications qui allaient avoir lieu à la fin du mois avaient été reportées étant donné que beaucoup des convoquées des différentes équipes venaient d’Europe, et plusieurs d’Italie où la situation est désespérée.

Maintenant La lettre officielle que la CONMEBOL a adressée à la FIFA à ce sujet a été publiée et dans l’attente de la décision de l’instance qui gère le football mondial de les reporter. “Le début des qualifications sud-américaines est prévu pour la semaine du 22 mars, et les équipes sud-américaines sont confrontées à la possibilité de ne pas avoir convoqué de joueurs d’Europe, à cause d’eux, venant de pays avec un taux de contagion élevé, pourrait être mis en quarantaine, ce qui rendrait impossible leur mise à disposition de leurs équipes nationales “, précise le communiqué.

Et il poursuit: << Sur la base de ce qui précède, les 10 pays membres de la CONMEBOL; l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela ont demandé à la CONMEBOL de présenter la demande de reporter le début des éliminatoires de la Coupe du monde de Qatar 2022, pour les raisons indiquées ci-dessus, et afin de préserver la santé de toute la famille du football. "

La FIFA confirmera très probablement cette demande, et donc le début des éliminatoires du Qatar 2022 devra attendre un peu plus longtemps.