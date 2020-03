L’Eurocup pourrait être joué en décembre par COVID-19 »Prensaf Fútbol

Samedi 14 mars 2020

En raison de la série de suspensions de tournois qui ont eu lieu dans le football européen, l’UEFA s’occuperait de l’option de reporter le tournoi le plus important pour les équipes nationales en Europe. Le championnat, initialement envisagé entre juin et juillet, pourrait être déplacé vers la fin de l’année.

Le Coronavirus continue d’affecter les calendriers mondiaux du football. Après plusieurs ligues suspendues, dont l’italien, l’espagnol et l’anglais, en plus de tournois tels que la Ligue des champions et la Ligue Europa, la prochaine compétition qui pourrait passer par quelque chose de similaire est la Coupe Euro.

Le tournoi qui affrontera les meilleures équipes européennes, prévu du 12 juin au 12 juillet, pourrait changer de date pour décembre. Cette information est présentée par le journal anglais The Telegraph, qui précise que les autorités de l’association européenne envisagent sérieusement le changement de championnat.

Selon les médias précités, la décision de l’UEFA passerait en donnant la possibilité aux ligues qui ont vu leurs horaires réduits, de pouvoir régulariser la situation. De cette façon, les joueurs pourraient terminer les saisons en litige, et ainsi avoir suffisamment de temps de repos pour participer à la Coupe Euro en décembre prochain.

Cette option sera discutée mardi 17 mars lors d’une réunion entre les 55 membres associés à l’UEFA. Reste à savoir quelle sera la décision finale sur le championnat d’Europe par équipes, malgré le fait que tout indique que sa suspension est inévitable.