L’Europe n’est pas la Premier League

Liverpool se promène à travers l’Angleterre, son terrain de chasse privé. À peine un match nul a accordé à l’équipe Jürgen Klopp dans ce que nous avons été dans la saison de Premier League, le prêt à Old Trafford dans le classique anglais contre Manchester United. Le reste des jours, des victoires. Et ils sont 25 en 26 matchs. A ce rythme, le 15 mars prochain pourrait être proclamé champion. Rien de plus et rien de moins que dans le derby du Merseyside contre Everton. Le côté rouge de la ville des Beatles est léché. Rien de mieux que de mettre fin à une saison de rêve que de célébrer le titre devant votre ennemi citoyen.

18/02/2020

À 23h54

CET

Jonathan Moreno

L’Europe est différente. Bien qu’il soit l’actuel champion de l’Orejona, Les «rouges» ont plus de problèmes lorsqu’ils quittent leur zone de confort. La défaite à San Paolo et le match nul à Anfield contre Naples lui-même ont forcé les «scousers» à combattre jusqu’au dernier jour leur qualification pour les huitièmes de finale. Quatre victoires, un match nul et deux défaites en sept matchs disputés à ce jour. Les chiffres au-delà de la Manche ne se ressemblent pas.

L’Atletico a approuvé hier l’équipe britannique le troisième revers de la campagne. Bien que le souffert en Coupe EFL contre Aston Villa compte peu. L’équipe était concentrée sur la Coupe du monde des clubs et a joué le duel contre Birmingham avec Liverpool «C».

FORCE ROJIBLANCA

Les statistiques de Diego Pablo Simeone en Ligue des champions sont dévastatrices. L’Argentin n’a jamais perdu à domicile (Calderón et Metropolitano) dans un match nul de la plus haute compétition européenne depuis qu’il a repris l’équipe. De retour à Noël 2011. La mode a beaucoup changé depuis lors. En treize matchs, El Cholo a neuf victoires et quatre matchs nuls avec les rojiblancos. Et ce qui est encore plus décisif, il a à peine concédé deux buts. L’importance de laisser l’objectif à zéro.