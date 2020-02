Levante — Real Madrid LaLiga 2019-20 Aperçu du match, blessures / suspensions, XI potentiels, pronostics

Le Real Madrid se rendra à la Ciutat de València pour affronter Levante samedi. C’est une semaine difficile pour Los Blancos, une semaine où ils devront affronter Manchester City et Barcelone.

Mais d’abord, le Real a un match revanche avec Levante sur la route pour commencer le week-end. Ces deux clubs se sont rencontrés en septembre où le Real Madrid a remporté une victoire 3-2 à domicile.

Jusqu’à présent, Levante n’a pas connu le meilleur des saisons. Ils occupent le 13e rang du classement de la Liga et ont perdu cinq de leurs six derniers matches de championnat. Au contraire, ils ont également remporté quatre de leurs six derniers matches à domicile.

Le Real verra à nouveau l’ancien attaquant Borja Mayoral ce match. Mayoral a marqué lors du dernier match entre ces clubs.

Le Real tentera de rebondir après le match du week-end dernier contre le Celta. Même s’il a terminé un match nul, concéder un but aussi tardif a certainement laissé un mauvais goût dans la bouche de tout le monde. Et, obtenir trois points commencera cette semaine au moins du bon pied.

Le Real Madrid a libéré son équipe et n’a pas mis Gareth Bale, Rodrygo, Luka Jovic, Brahim ou Nacho à disposition pour ce road trip. James est de retour dans l’équipe disponible.

Levante sera également privé de plusieurs joueurs dont Rober Pier, Ivan Lopez et Hernani. Rubén Rochina est également un doute.

Il n’y a aucune suspension pour aucun des clubs pour ce match.

Levante

Aitor; Miramón, Postigo, Vezo, Toño; Morales, Campaña, Vukčević, Bardhi; Mayoral, Roger

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Isco, Hazard, Benzema

Zidane a une décision à prendre à l’arrière gauche. Marcelo était assez pauvre défensivement contre le Celta le week-end dernier. Mendy commençait à devenir un partant régulier en Liga et avait l’air bien de le faire.

Sans Rodrygo ni Bale, Zidane a également une décision à prendre en cas d’absence. Il peut lancer Isco derrière Hazard et Benzema en haut. Ou, il pourrait donner le départ à Vinicius sur la droite, bien qu’il n’ait jamais vraiment bien regardé de ce côté. Isco pourrait vraiment utiliser le départ car il a été très fiable cette saison au départ.

Levante — Real Madrid 2-4

Cela pourrait être un match intéressant étant donné la déception du Real le week-end dernier. Ils ont vraiment besoin d’intensifier leur jeu samedi. L’arrière était une faiblesse particulière de la leur contre Celta.

Levante a concédé autant de buts que Leganes, 19e, seules trois équipes ont alloué plus de buts cette saison. Mais ils ont été bons à domicile ces derniers temps, ce n’est donc pas une victoire certaine.

Le Real devra travailler dur sur la route s’il espère obtenir les trois points de ce week-end. C’est une meilleure chance pour eux de le faire maintenant plutôt que El Clasico le week-end prochain, qui sera l’un des matchs les plus importants de la saison compte tenu du classement.

Los Blancos ont également le match en milieu de semaine contre Manchester City au retour du football de la Ligue des champions. Inutile de dire que la semaine à venir sera infernale.

Mais d’abord, le Real Madrid doit retrouver son match sur la route contre Levante. Ils ne peuvent plus se permettre de perdre des points avec Barcelone sur leurs talons. Le match de samedi à Valence devrait en effet être bon.