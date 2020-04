Levante UD réduit son salaire pour éviter ERTE

La première équipe de Levante UD a conclu un accord avec le club pour réduire le salaire 20% tant que la saison ne se termine pas, et un minimum de 1% en cas de reprise auprès du public, et ainsi éviter le dossier de régulation du travail temporaire (ERTE) en raison de la pandémie de coronavirus, a confirmé l’entité Levante ce dimanche.

L’accord, dans lequel le personnel a été représenté par les capitaines et qui affecte également l’entraîneur Paco López et le président du conseil d’administration Quico Catalán, vise à “atténuer l’impact de la situation actuelle sur l’économie” et ses conséquences dans le secteur du football professionnel “face à l’incertitude du retour de la compétition”.

“Avec cette mesure, l’objectif est de faire face à la situation exceptionnelle actuelle avec moins de risques, et d’exercer un acte de responsabilité et de bonne gouvernance cela entraîne une baisse des revenus et évite des mesures de travail drastiques pour le reste des employés du club “, explique le communiqué du club.

Ainsi, l’accord consiste en une réduction volontaire de salaire pour cette année de 20% tant que la saison 2019-20 ne se termine pas; une remise de 3% en cas de reprise de la saison à huis clos (pourcentage pouvant varier selon le classement final en Liga); et 1% en cas de fin de saison à la porte ouverte.

“Du club, nous tenons à remercier la collaboration, la prédisposition, la compensation et la générosité que les joueurs et l’entraîneur ont exprimée à tout moment; et son engagement et son respect pour le bouclier et pour tous les fans de Levante “, souligne-t-il, montrant ses” condoléances “à ceux qui souffrent des conséquences de COVID-19 et ses” remerciements “à tous ceux qui travaillent pour surmonter la crise.