Levante vs Real Madrid, 2020 streaming en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

Le Real Madrid semble avoir perdu de son élan au cours des dernières semaines, principalement en raison de sa défaite face à la Real Sociedad en quarts de finale de la Copa del Rey et du match nul de la semaine dernière contre le Celta de Vigo à domicile. Los Blancos se rend à Levante pour retrouver la confiance et l’élan nécessaires avant l’ouverture de la rencontre de mercredi contre Manchester City et l’El Clasico du week-end prochain contre Barcelone.

Los Blancos aura un défi difficile à surmonter, étant donné que Levante a été extrêmement fort à domicile cette saison. Zidane et ses joueurs savent qu’ils devront être à leur meilleur s’ils veulent gagner les trois points ce soir.

Il sera intéressant de voir ce que Zidane décide de faire avec sa formation étant donné que Ferland Mendy manquera El Clasico s’il est réservé contre Levante. Marcelo a été un énorme handicap défensif récemment et c’est quelque chose que le Real Madrid doit corriger, mais en même temps, il ne peut tout simplement pas se permettre de manquer Mendy pour le prochain match contre le Barça.

COMMENT REGARDER, STREAM LA LIGA

Date: 22/02/2020

Temps: 21h00 CET (heure locale), 13h00 HNE.

Lieu: Estadio Ciudad de Valencia, Valence, Espagne.

Télévision disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

Gérer Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.