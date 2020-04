L’évasion de Conte, la maladie de Skriniar, la fièvre de Bastoni: tous les mystères d’Inter-Cagliari et de Zhang en Chine … | Primapagina

Un nouveau cas explose à l’Inter et pour découvrir le pot est une voix amicale, celle de Romelu Lukaku, qui en direct sur Instagram permet de nourrir des doutes sur la contagion et la propagation du Coronavirus: «En décembre, ils nous ont donné une semaine gratuite et je jure qu’à notre retour, 23 joueurs sur 25 étaient malades. Ce n’est pas une blague. Nous avons joué à domicile contre Cagliari du Radja Nainggolan et après 25 minutes, un de nos défenseurs (Skriniar, ndlr) a dû quitter le terrain. Il n’a pas pu continuer et s’est presque évanoui. Tout le monde toussait et faisait de la fièvre, Je me souviens que j’étais aussi agacé. Quand je me suis réchauffé, je suis devenu beaucoup plus chaud que d’habitude. Je n’ai pas eu de fièvre depuis des années. Nous ne saurons jamais s’il s’agissait de Coronavirus ou non car nous n’avons effectué aucun test. “

LA NUIT D’INTER-CAGLIARI – Ce que Lukaku veut clarifier est très clair: beaucoup à Inter auraient pu avoir le Coronavirus sans le savoir. Les symptômes, selon l’avant-centre belge, le font imaginer et le défi contre Cagliari a laissé sonner l’alarme. Skriniar est remplacé en raison d’une maladie du syndrome grippal, le défenseur quitte le terrain car il ne peut plus respirer. Mais dans ce match, il n’est pas le seul à se sentir mal. A l’issue du challenge, même Conte ne se présentera pas à la conférence de presse et expliquera pourquoi c’est Stellini, son adjoint, qui dit: “Il a été jugé, il avait déjà fait un peu de fièvre avant le match avec des problèmes intestinaux”.

LE PAYS DES FOX ET LES VOYAGES DE ZHANG – De Vrij, D’Ambrosio et Bastoni sont également tombés malades immédiatement, ce dernier étant convoqué contre la Lazio mais ne prenant pas le terrain, car déjà pas à 100% après le match de Coupe d’Italie contre Naples. Cependant, parmi les cas officiels de coronavirus, conclut le docteur Volpi, qui a récemment raconté la mauvaise expérience a vécu au contact de la maladie. Personne ne sait ce qui s’est passé à l’occasion du défi mentionné par Lukaku. Il est également à noter que du 6 au 12 janvier, le président Steven Zhang a effectué une série de voyages entre la Chine et le Japon, pour revenir à Milan le 13.