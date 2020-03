LevEl Levante perd pour le derby

FLASH: Il a rechuté de sa blessure aux ischio-jambiers à la jambe gauche et aurait presque exclu d’affronter Valence le week-end prochain.

À 55 minutes, il a dû quitter le match contre Grenade et la Radoja a peut-être rechuté de son inconfort dans l’ischia. Une blessure qui l’avait déjà éloigné du terrain de jeu plusieurs semaines et après son retour à Grenade aurait répété cette maladie. Si cette blessure se confirme, elle ne viendra pas contre Valence. Miramón a également dû quitter le terrain tôt mais cela ne semble pas être plus qu’un simple coup dur.