Leverkusen, pour le plus difficile contre la Juve

Bayer Leverkusen rêve d’être deuxième. Ceux d’aspirine sont mesurés dans leur fief à une Juventus qui, quoi qu’il arrive, se terminera en premier. Malgré cela, la «Vecchia Signora» ne veut pas laisser échapper la victoire les Allemands, qui s’ils parviennent à gagner doivent attendre le trébuchement de l’Atlético de Madrid dans la Wanda Metropolitano contre le Lokomotiv Moscou.

12/11/2019

Act.12 / 12/2019 à 14:02

CET

Sport.es

Sait Peter Bosz L’accès aux huitièmes de finale ne sera pas facile, mais votre équipe mettra toute la viande sur le gril pour essayer. Amirisanctionné et blessé Pohjanpalo et Weiser Ce sont les seuls à rater le duel. Bellarabi et Havertz, deux des meilleurs joueurs de l’équipe, va tirer la voiture pour ajouter une troisième victoire suivie dans la compétition qui s’impose.

La Juventus arrive à BayArena sans grand gain après avoir fait ses devoirs. Quoi qu’il en soit, Maurizio Sarri a emporté toute l’artillerie en Allemagne. Parmi eux, un Rabiot qui sort de blessure et qui aura des minutes, comme l’a avancé l’entraîneur napolitain. Douglas Costa, Bentacur, Ramsey et Khedira sont faibles en raison de blessures tout en Matuidi Il est prêt et, s’il en voyait un jaune, il manquerait le duel des huitièmes de finale.

Alignements possibles

Bayer Leverkusen: Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aránguiz, Demirbay; Bellarabi, Havertz, Bailey; et Volland.

Juventus: Buffon; Square, Demiral, Rugani, De Sciglio; Rabiot, Pjani & cacute;, Matuidi; Bernardeschi; Higuaín et Cristiano Ronaldo.

Arbitre: Benoit Bastien (France).

Stade: BayArena 21 h 00 Ligue des champions Movistar 3.