Lewandowski fait don d’un million d’euros pour lutter contre le coronavirus

Robert Lewandowski a fait don d’un million d’euros via We Kick Corona , un fonds créé par ses coéquipiers Leon Goretzka et Joshua Kimmich, qui ont entre eux fait don du même montant que le Pôle. En outre, d’autres joueurs tels que Leroy Sané, Mats Hummels, Julian Brandt ou Julian Draxler, entre autres, ont participé et plus de trois millions ont déjà été levés.

23/03/2020

Agir à 21h00

CET

Oscar Cubero

Le nombre atteint par l’attaquant du Bayern est le plus élevé d’un joueur de football. Le site Internet du projet explique ainsi la manière dont l’idée a émergé: «En tant que footballeurs, nous vivons une vie saine et privilégiée. C’est pourquoi nous nous sentons obligés d’assumer des responsabilités en ces temps difficiles. Donner et aider les autres est notre mission en ces temps. Chacun de nous peut contribuer à généraliser le coronavirus, mais ce n’est qu’ensemble que nous pourrons faire récupérer la société.

Le texte rappelle que “nous voulons aider ceux qui aident”, en référence claire à toutes les personnes qui travaillent pour que cette pandémie tue le moins de personnes possible. L’argent récolté va à des «projets concrets» «d’entités caritatives et d’institutions sociales».

Le footballeur a téléchargé une photo avec son partenaire dans laquelle il a confirmé le don. Dans ce document, vous vous souvenez que maintenant “nous faisons tous partie de la même équipe”.