Lewandowski parle de marquer des buts, de son amour pour le football, de jouer pour le Bayern, de l’intérêt du Real Madrid et plus encore!

Robert Lewandowski: l’homme, le mythe, la légende. Le meilleur attaquant de la planète. Détenteur de nombreux records de Bundesliga et de football européen. Nous pourrions allonger une liste de superlatifs, mais cela prendrait toute la journée. En bref, il est sans doute le rouage le plus vital de la machine du Bayern. Avec lui en tête, l’attaque du Bayern prend une autre dimension, ou plutôt plusieurs dimensions. Au fil des ans, l’as polonais a perfectionné les tours dans son sac, et il ne semble pas qu’il s’arrête de si tôt.

Le joueur a subi un malheureux coup au genou lors de l’affrontement de l’UCL contre Chelsea, et a été exclu pendant 4 semaines, mais cela n’a pas beaucoup d’importance de toute façon grâce à l’arrêt brutal du football en Europe dans son ensemble – à la suite du COVID -19 pandémie.

Avec une action de football définitivement exclue pendant au moins les deux semaines suivantes, Lewandowski a rencontré DiarioSport dans une interview perspicace, couvrant diverses facettes de sa vie footballistique. Voici quelques extraits intéressants qui révèlent des aspects fascinants de la vie de cet homme extraordinaire.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait toujours marqué des buts, même pendant son enfance, Lewandowski a répondu:

Oui. Pour moi, c’était très naturel. J’adore marquer et le faire souvent. Enfant, j’ai également joué au milieu de terrain, des deux côtés, mais mon objectif était d’aider l’équipe à marquer. Ni le désir de marquer ni le sentiment après l’avoir fait n’ont changé.

Il a ajouté qu’il avait “parlé au ballon” quand il était plus jeune, l’avait traité comme s’il s’agissait de son ami. Évidemment, c’est cette relation qui lui permet de retrouver si souvent le fond du filet: le ballon oblige à ses désirs.

Lewandowski est sans aucun doute le meilleur attaquant du monde en ce moment, et lorsqu’on lui a demandé s’il s’était jamais senti convaincu qu’il serait le meilleur:

Je savais que je devais le faire étape par étape. Mon rêve était de jouer dans les grands stades avec 80 000, 90 000 spectateurs. C’était mon rêve. Quand j’étais jeune, dans mon pays, la Pologne, nous n’avions pas de meilleurs joueurs, alors j’ai regardé les meilleurs joueurs du monde et j’ai pensé: “ D’accord, je viens de Pologne, de Varsovie, mais pourquoi Les joueurs polonais deviennent les meilleurs?

L’attaquant a traité sa part de refus par le passé. À un moment donné, il a été jugé «trop petit» par son club d’alors, Legia Varsovie. À ce sujet, Lewandowski a développé:

C’était l’une des pires situations de ma vie. J’ai été blessé pendant quelques mois et à mon retour je n’étais visiblement pas en forme. J’avais besoin de temps, mais mon contrat a pris fin à la fin de cette saison. Personne ne m’a dit ce qui se passait, s’ils me renouvelaient ou non, alors je suis allé voir le secrétaire du club et il m’a simplement dit que j’avais été libéré, que je pouvais partir. C’était une situation très difficile pour moi. J’avais 17 ans. Ma mère m’attendait sur le parking et elle a tout de suite su que quelque chose n’allait pas. Je me suis demandé si ma carrière de footballeur avait pris fin? Mais j’ai décidé de prendre du recul, d’aller dans une autre équipe mineure et de me donner une deuxième chance. Ça s’est bien passé.

C’est peut-être le niveau de dévouement dont les footballeurs ont besoin pour réussir. Ce que nous apprenons de son expérience, c’est que vous n’aurez peut-être pas toujours la tâche facile, mais la façon dont vous affronterez vos obstacles sera ce qui vous définira et le définira. Le meilleur n ° 9 au monde.

Sur ce qu’il faut pour être «l’avant-centre parfait», Lewandowski avait ceci à dire:

Le neuf parfait devrait pouvoir marquer avec sa gauche, sa droite, avec sa tête, avec tout. Vous avez besoin de tout et vous devez être prêt à toute situation.

Voilà comment on décrirait Lewandowski, non?

Sur la prise de décisions rapides en dehors du ballon:

Je n’aime pas attendre trop longtemps que le ballon me frappe. Mais vous devez vous concentrer sur le moment où il vous frappe enfin. C’est crucial. Il faut être préparé, en tension constante même si parfois on préfère faire semblant de marcher sur l’herbe.

Nous savons tous que l’attaquant froid comme la pierre a toujours faim de buts. À propos de son implacable devant le but;

Je passe le match à demander ou à vouloir le ballon. Si j’ai marqué un but, j’en veux un autre. Si j’en ai trois, je dois obtenir le quatrième. Parfois, mes collègues me disent: “Ne réalisez-vous pas que nous aurons un autre match dans deux ou trois jours?” Mais pour moi, si vous passez un bon moment, si vous aimez le sport, si vous aimez marquer des buts, ce n’est jamais suffisant.

Et Dieu merci pour ça. Lewandowski a 25 (!) Buts et 3 passes décisives en seulement 23 matches de Bundesliga et 11 buts et 2 passes décisives en seulement 6 (!!!!!) matches de Ligue des Champions cette saison. Parlez d’être accro au scoring; ce gars fait une surdose et il ne peut tout simplement pas en avoir assez.

L’intérêt du Real Madrid pour Lewandowski n’est pas nouveau pour les fans du Bayern, et lorsqu’on lui a demandé si Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos l’avaient approché il y a trois ans après un match pour le convaincre de rejoindre le Real, il a confirmé l’intérêt:

Oui. Vous pouvez aller en Ligue espagnole ou dans n’importe quel autre pays, un autre grand club, mais pour moi ce n’est pas la chose la plus importante. Là où je suis, j’ai pu atteindre mon niveau maximum et je veux continuer à bien faire.

Et enfin, à propos de son nouveau contrat et jouer pour le Bayern:

Je suis dans l’un des meilleurs clubs du monde, je sais que je peux être heureux ici. Ce que nous avons est de très haut niveau, de l’équipe à la ville sportive. Tout est plus facile à jouer dans un club comme celui-ci.

Nous sommes en effet bénis en tant que fans du Bayern d’avoir Lewandowski jouer pour nous. Il est une arme formidable à la disposition du Bayern, et les défenses de toute l’Europe continueront de trembler à ses yeux une fois que le football reprendra.