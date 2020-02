Lewandowski peut-il briser sa sécheresse contre la Chelsea contre Chelsea?

Robert Lewandowski n’a plus marqué de but en huitièmes de finale de Ligue des champions depuis février 2018, quand il a marqué lors de la déroute 5-0 du Bayern contre Besiktas lors du match aller des huitièmes de finale. Il a eu six occasions distinctes depuis lors; deux matches contre Séville en 2018, deux matches contre le Real Madrid en 2018 et deux matches contre Liverpool en 2019, totalisant 597 minutes sans but.

Les dix-huit derniers buts marqués par Lewandowski dans la compétition proviennent tous de la phase de groupes. Il est actuellement meilleur buteur de la compétition avec Erling Haaland du Borussia Dortmund (et anciennement du RB Salzburg) à dix buts chacun. L’as polonais n’a aucun problème à marquer des buts en Bundesliga, où il mène actuellement la course pour le Torjägerkanone de cette saison avec un total de 25 et est toujours en mesure d’égaler ou de surprendre le record d’une seule saison de Gerd Müller avec 40 buts.

Photo par Angelika Warmuth / alliance photo via .

Lewandowski aura sa première chance de sortir de son effondrement en huitièmes de finale lors du match aller du Bayern contre Chelsea ce soir à Stamford Bridge. Avant que l’équipe du Bayern ne monte à bord de l’avion pour se rendre à Londres hier, Karl-Heinz Rummenigge a été interrogé sur la sécheresse de la phase à élimination directe de Lewandowski. Il a dit (Bild),

Nous n’avons pas besoin de discuter de Robert. Il est absolument de classe mondiale. Il nous a sauvés vendredi soir [3-2 win vs. Paderborn] avec ses deux buts, de sorte que nous avons encore obtenu les trois points.

Hansi Flick a également soutenu l’international polonais, arguant qu’il est dans la meilleure forme et forme de sa vie:

Robert est actuellement sous la forme de sa vie. Il est très confiant, en parfait état. Il est en fuite pour le moment. Bien sûr, nous espérons qu’il le démontrera contre Chelsea.