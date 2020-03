L’ex-joueur de Tigres décède Victor Escalera

Aujourd’hui, la nouvelle de la mort malheureuse d’un ancien joueur de l’ensemble desTigres de l’Université autonome de Nuevo León.

Il était midi passé que l’ancien footballeur, Marco Antonio Díaz Avalos publié les informations Victor Escalera il avait perdu la vie.

Escalera portait les couleurs bleu et jaune à la fin des années 80 et au début des années 90, né du même club de Monterrey avec lequel il a fait ses débuts en 1985 et dans lequel il est resté jusqu’en 1992 pour passer une période avec le Tampico Madero pendant la saison 1992-1993.

De là, il est devenu une partie de la Zacatepec puis migrer vers Necaxa Club en 1994, où il a atteint le championnat de la Ligue au cours de la saison 1994-1995 et a culminé sa carrière de football Mars Morelos en 1996.

Né à Ciudad Valles, San Luis Potosí, le 24 novembre 1967, l’ancien attaquant est décédé peu de temps 52 ans.