L’ex-partenaire de Nicolás Castillo en état de santé précaire en faillite

Source: Twitter @ElGraficoChile

La situation difficile qui vit Nicolás Castillo après avoir subi un thrombose Cela ne passe pas inaperçu pour les personnes les plus proches du footballeur et l’un de ses anciens coéquipiers a exprimé son préoccupation pour lui état de santé précaire de l’avant.

Alfonso Parot, qui était un compagnon de Château dans la Université catholique, Il a déclaré dans une interview à ADN Radio qu’il regrette de voir le buteur chilien dans la situation dans laquelle il se trouve, mais il est confiant qu’il réussira.

VOIR PLUS: Les trois équipes qui seraient une option pour Renato Ibarra

«Le voir comme ça vous donne un peu de nostalgie. J’espère que la reprise est bonne et peut se poursuivre. Il est de bonne humeur “, a-t-il déclaré. Parot en conversation.

Il fait déjà ses premiers pas 🦅🇨🇱

Nico Castillo, attaquant d’América, a déjà fait ses premiers pas après la thrombose qu’il a subie.

Le joueur andin, s’en est vanté sur les réseaux sociaux, comme le premier grand pas pour sa récupération. pic.twitter.com/4vzsiHAdE1

– NarradoresMX (@NarradoresMx) 18 mars 2020

Ces derniers jours, Nicolás Castillo Il a commencé sa rééducation pour pouvoir à nouveau marcher après son retour à l’hôpital en raison de saignements et un éventuel retour au tribunal pourrait prendre un peu plus d’un an.