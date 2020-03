L’ex-star de Liverpool, Jose Enrique, ouvre une opération de sauvetage

Date de publication: Mardi 24 mars 2020 9h04

L’ancien arrière gauche de Newcastle et Liverpool, Jose Enrique, a ouvert le feu vert presque un an après avoir été opéré avec succès pour retirer une tumeur au cerveau.

La femme de 34 ans a reçu un diagnostic de chordome en 2018 moins d’un an après sa retraite du football professionnel.

Un chordome – une tumeur rare – a été détecté derrière les nerfs de son œil gauche, Enrique subissant une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur en juin 2018.

L’opération a été un succès, mais Enrique a eu besoin de 35 séances de protonthérapie par la suite avant de finalement obtenir le feu vert en avril de l’année dernière.

Maintenant, en parlant à ChronicleLive, Enrique a partagé son expérience d’une période aussi pénible de sa vie.

«Ça nous a frappé [he and his partner] un peu plus quand j’étais complètement en bonne santé », a expliqué Enrique.

«Lorsque nous avons terminé le traitement, tout ressemblait un peu à« Ooof! C’est vraiment arrivé. »

«Nous avons tous les deux eu un peu de mal, mais nous sommes passés par là et nous sommes tellement heureux en ce moment. Je crois en Dieu et je crois que tout arrive pour une raison et la chose la plus importante dans la vie est que vous devez apprendre des choses qui vous arrivent. Je crois que cela peut m’aider à grandir en tant que personne et m’aider à réaliser quelles sont les choses les plus importantes dans la vie.

“C’était comme, ‘Boom, oh s ***! C’est fou’. Je l’ai eu toute ma vie. Ils ont dit que j’étais probablement né avec la tumeur, mais elle ne faisait que croître et cela ne m’a pas affecté jusqu’à ce que cela se produise.

«Cela a changé ma vie, celle de mon partenaire et de beaucoup de gens autour de nous. Cela semble fou mais c’est pour le bien. En le traversant, ce n’était pas bon – le traitement, les effets secondaires – mais cela vous a fait apprécier davantage la vie. Ça change complètement la tête.

«Écoutez, le football était incroyable. J’ai passé un moment incroyable et ça me manquera toujours car rien ne peut remplacer un footballeur, mais il y a plus dans la vie que ça. Cela m’a appris cela. “

Enrique est devenu connu des fans anglais après avoir signé pour Newcastle Utd en 2007.

Quatre ans de service irréprochable avec les Magpies ont entraîné un passage à Liverpool où il a remporté la Coupe de la Ligue 2012.

Lorsqu’on lui a demandé s’il regrettait les actions qui ont conduit à sa sortie après qu’un tweet particulièrement pointu visant le manque apparent d’ambition de Newcastle a bouleversé le club, Enrique a déclaré: «J’aurai toujours un amour pour Newcastle et les fans. C’était une erreur de ce que j’ai dit.

«Ils doivent comprendre quand vous jouez, parfois vous êtes un enfant.

«J’avais 25 ans quand je suis parti. Newcastle m’a tellement donné dans tous les sens. En tant qu’homme, en tant que joueur, ils m’ont tout donné et j’étais juste un peu fou et c’est pourquoi je l’ai dit.

«C’était difficile pour moi de partir, je dois vous dire – même si c’était Liverpool. Mon frère m’a dit: «Jose, tu vas dans une équipe qui a remporté la Ligue des champions cinq fois».

“Mais j’ai dit:” Je suis heureux ici et si le club change sa mentalité en termes de recruter des joueurs et ceci et cela, je crois que je pourrais faire l’histoire ici. “Mon frère a dit:” Quand vous aurez la chance d’aller à une équipe comme Liverpool, allez-y. »

Enrique, qui a admis qu’il regardait toujours les matchs de Liverpool et de Newcastle de temps en temps, travaille maintenant aux côtés de son frère qui dirige sa propre agence de joueurs dans leur pays d’origine, l’Espagne.

Enrique, qui a admis qu'il regardait toujours les matchs de Liverpool et de Newcastle de temps en temps, travaille maintenant aux côtés de son frère qui dirige sa propre agence de joueurs dans leur pays d'origine, l'Espagne.