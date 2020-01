Leyton Orient signe l’attaquant Kazaiah Sterling en prêt de Tottenham Hotspur

Kazaiah Sterling arrive pour le Sky Bet League 1 match entre Oxford United et Sunderland au Kassam Stadium, Oxford le samedi 9 février 2019.

(Photo par MI News / NurPhoto via .)

Les lutteurs de la Ligue 2 Leyton Orient ont recruté l’attaquant Kazaiah Sterling. L’attaquant arrive en prêt de Tottenham Hotspur pour le reste de la saison.

Leyton Orient Sign Striker Kazaiah Sterling

L’accord

Leyton Orient a annoncé via son site Internet avoir signé l’attaquant. Sterling arrive en prêt pour le reste de la saison alors qu’Orient cherche à stimuler son attaque timide.

Sterling est un produit de l’académie de Tottenham et a récemment passé du temps en prêt auprès de Sunderland et de Doncaster Rovers. L’attaquant retrouve Ross Embleton et son compatriote, le lieutenant des Spurs George Marsh.

Sterling est un attaquant rapide et talentueux qui cherche à faire sa marque en Ligue Deux. Il a lutté pour le temps de jeu à Doncaster et les buts étaient insaisissables. Embleton connaît ses capacités et est ravi d’avoir l’attaquant à bord.

Cependant, il souffre d’une blessure au quadruple et restera donc à Tottenham jusqu’à ce qu’il soit complètement rétabli. Orient n’a pas donné de délai quant à la durée de sa disparition.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Web de Leyton Orient à propos de son déménagement, Sterling a déclaré: «Je suis juste excité. Je suis reconnaissant de cette opportunité. J’ai hâte de jouer. L’Orient a été mon premier club, donc je connais bien tout. J’ai de l’expérience à Leyton Orient. “

Le directeur Ross Embleton a ajouté: «Il y a un certain nombre de choses qui signifient que la signature de Kazaiah Sterling est très, très importante pour nous. En ce moment, il souffre d’une blessure. Une fois de retour, nous savons que nous avons recruté un joueur au potentiel incroyable; il a un très bon CV pour un garçon de son âge.

«Kazaiah est un joueur que je connais. Je l’ai signé ici à l’âge de 8 ans. Je l’ai vendu à Tottenham et j’ai travaillé avec lui pendant mon séjour chez Spurs.

«Je sais quelles qualités il a. Il est Leyton Orient, même s’il y a 10 ans, il a déménagé d’ici, mais c’est un garçon qui connaît bien ce club et me connaît bien. »

Photo principale

Intégrer à partir de .