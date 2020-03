L’héritage de Lorenzo Sanz a été percutant et profond

Ces observations – où je regarde Real MadridL’histoire de ses joueurs prêtés, la Castille, ses petits détails tactiques et autres réflexions pertinentes sont désormais chose courante. Toutes les éditions précédentes peuvent être trouvées ici.

J’avais 11 ans – je commençais tout juste mon voyage au Real Madrid – lorsque le Real Madrid a levé La Septima. Trop jeune pour se sentir émotionnellement attaché à tout ce qui s’est passé sur un terrain de football. (Mon monde entier dans les années 90 était centré sur Michael Jordan et les Chicago Bulls. Moi, comme tout autre garçon persan-canadien maladroit, je voulais être comme Mike.). Je ne suis pas vraiment devenu un fan inconditionnel du football avant cet été, lorsque Zidane a fait reculer le Brésil en finale de la Coupe du monde. Plus tard, le shush emblématique de Raul au Camp Nou a donné naissance à mon Madridismo.

Mais même si je n’étais pas entièrement investi dans la finale de 1998, je pouvais dire combien cela signifiait pour mon père. Il n’avait pas vu le Real Madrid soulever le trophée européen depuis 1966 à Bruxelles, où il l’a vu sur un écran noir et blanc à Téhéran. Il était fan depuis ce jour où Gento était capitaine de l’ère Yé-yé pour une incroyable couronne européenne. 32 ans se sont écoulés. Peu de gens peuvent avoir la chance de ressentir ce que cela a dû être. Imaginez la cage dans laquelle nos âmes ont été piégées pendant 12 ans, lorsque le but de Sergio Ramos à Lisbonne nous a finalement plongés dans le délire. Imaginez maintenant ce que le but de Mijatovic a dû faire aux fans avec son but contre la Juventus, mettant fin à une sécheresse de 32 ans.

C’est Lorenzo Sanz qui a signé Mijatovic deux ans avant de Valence. Nous lui devons rien que pour cela.

Mais l’héritage de Sanz est loin de ce moment isolé. Il a construit quelque chose. Quelque chose de spécial. Lors de son premier été en tant que président du Real Madrid, Sanz a signé: Mijatovic, Davor Suker, Ze Roberto, Clarence Seedorf, Christian Panucci et Bodo Ilgner. Mijatovic a apporté le septième; Suker a marqué 29 buts lors de sa première saison lorsque le Real Madrid a remporté la ligue; Panucci était important pour combler un vide arrière droit maladroit après le déclin de Chendo; Ilgner était super; Roberto Carlos a révolutionné le rôle d’arrière gauche; et Seedorf a été l’un des moteurs des deux trophées majeurs de l’équipe au cours des deux premières années de la présidence de Sanz. (En outre, Seedorf était également l’un des mecs les plus cool du moment.)

Dans les années qui ont suivi, Sanz a continué à constituer l’équipe qui a formé le huitième titre de la Ligue des champions, entourant Raul, Roberto Carlos, Fernando Hierro et Fernando Redondo avec: Fernando Morientes, Steve McManaman, Michel Salgado et Ivan Helguera. Cette colonne vertébrale nous a donné de bons souvenirs.

En plus de cela, il a fait appel au manager Fabio Capello, puis l’a renvoyé prématurément après que Capello a remporté le titre de champion. Plus tard, Sanz a probablement été confirmé, remplaçant Capello par Vicente del Bosque – l’un des trois managers les plus titrés de l’histoire du Real Madrid.

Sanz a tant fait en si peu de temps en tant que président du club. Il a succédé à un moment difficile, car Ramon Mendoza avait démissionné à la mi-saison, et le club souffrait d’une transition étrange avec la Quinta del Buitre en déclin et en décoloration. De jeunes visages comme Raul émergeaient. D’autres joueurs transitoires – Michael Laudrup, Luis Enrique – partaient cet été. Ivan Zamorano partait lui aussi. Sanz a tout renversé aussi bien que possible.

Mais cela devrait vous dire quelque chose que nous apprécions maintenant, plus que tout, qui était Lorenzo Sanz. Il a laissé sa marque sur ce club de différentes manières. Ses fils, Lorenzo Jr et Fernando, ont joué respectivement dans l’équipe de basket-ball du Real Madrid et l’équipe de football. Ils ont tous deux levé des trophées. Fernando a fait partie de cette nuit magique à Amsterdam, soulevant le but de la Ligue des champions aux côtés de son père.

Aucun d’eux n’a pu dire au revoir à son père lors de son décès. Telle est la cruauté de COVID-19. Il a isolé des êtres chers d’une manière incroyablement douloureuse.

20 ans se sont écoulés depuis que Sanz a quitté son poste au club, en été, où il a perdu les élections d’été face à Florentino Perez.

Les joueurs ont adoré Sanz – en particulier ceux qui ont été signés par lui.

“C’est l’une des nuits les plus tristes de ma vie.” Mijatovic a dit ce soir.

La relation de Sanz avec Mijatovic s’apparente à celle de Florentino avec Benzema maintenant – celle d’un père et d’un fils.

“Je n’arrive toujours pas à y croire. Je le considérais comme un père. J’avais tellement d’amour pour lui », a déclaré Mijatovic.

«C’était une personne très importante dans ma vie. Nous nous envoyions encore des messages, prenions un repas ensemble de temps en temps, nous étions unis.

«Dans la vie, il y a des gens qui vous marquent et Lorenzo en faisait partie.

«Il a tout fait pour moi, il m’a signé puis nous avons vécu beaucoup de choses ensemble.

Roberto Carlos, l’un des dédicaces de Sanz, a également parlé de sa relation avec l’ancien président du Real Madrid:

«Il m’a aidé à grandir en tant que footballeur et surtout en tant que personne. Il m’a toujours beaucoup aimé et quand j’ai eu besoin de lui, il ne m’a jamais abandonné professionnellement et personnellement. »

Sanz a vécu une vie bien remplie et laisse derrière lui l’héritage d’être l’un des présidents les plus importants du Real Madrid. C’est déchirant de voir la manière dont il nous a été enlevé, au milieu d’une maladie enragée qui a changé le monde dans lequel nous vivons. Si nous devons en retirer quoi que ce soit, c’est prendre ce virus aussi sérieusement que nous pouvons, et faire notre part pour assurer son confinement.

À tout le moins, nous devons être reconnaissants de l’héritage de Lorenzo Sanz. Comme Mijatovic l’a dit ce soir: «Nous avons perdu un président qui a marqué une époque.» Profitez de votre dîner ce soir, Don Lorenzo, aux côtés de Santiago Bernabeu, Alfredo di Stefano et Ferenc Puskas.