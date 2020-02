L’histoire de James au Real Madrid en derby contre l’Atlético de Madrid | Colombiens à l’étranger

James Rodriguez a eu des jours très heureux et quelques gris contre le rival qu’il affrontera ce samedi, pour la Ligue d’Espagne: l’Atlético de Madrid.

Le Colombien a eu à deux reprises une nette influence sur la définition des matches face à ceux dirigés par Diego Simeone.

La première date ne sera jamais oubliée: le 19 août 2014. C’était son deuxième match avec le maillot de son équipe amoureuse. Il a remplacé Cristiano blessé et lorsqu’il a couru à la 81e minute, Benzema a combattu le ballon dans la zone, le ballon est tombé sur le Colombien et il l’a défini avec la jambe droite. C’était son premier derby et une première avec un but. Malheureusement, l’Atlético allait jouer 88, lors du match aller de la Super Coupe d’Europe.

Cinq matches de plus se joueraient contre les «coclchoneros» sans faire beaucoup de différence: le 22 août 2014 par la Super Coupe d’Espagne (Atlético de Madrid 1 Real Madrid 0); le 13 septembre 2014 par Liga (Real Madrid 1 Atlético 2); le 7 janvier 2015 par Copa del Rey (Atlético 2- Real Madrid 0); le 15 janvier 2015 par Copa (Real Madrid 2 Atlético 2) et le 14 avril 2015 par Champions League (Atlético 0- Real Madrid 0).

Jusqu’au 22 avril 2015, lors de la victoire 1-0 du Real Madrid en Ligue des champions au Santiago Bernabéu, il a finalement remporté une victoire:

C’est ce match où ‘Chicharito’ Hernández a marqué le but vainqueur dans un jeu qui avait toute la magie du Colombien.

Le 27 février 2016, le Real Madrid a perdu 0-1 contre l’Atlético au Bernabéu et c’est l’une des rares fois que les supporters l’ont hué.

L’autre formation a eu lieu le 19 novembre 2016, dans une victoire catégorique par 0-3, alors qu’il n’a joué que les 7 dernières minutes, en remplacement de CR7.

À son retour, pour la saison 2020 en cours, le 7 septembre, il a remplacé Hazard et a joué 13 minutes dans le match nul 0-0 pour la Ligue. C’était son dernier duel contre le rival de samedi, au Bernabéu.