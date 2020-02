L’histoire de l’ex-perspective Leicester battant le drapeau des joueurs sud-asiatiques

En profondeur

Chypre est peut-être connue comme un haut lieu touristique, mais la vie n’a certainement pas été une fête pour Sim Thandi depuis son arrivée sur l’île méditerranéenne en été.

L’ancien jeune de Leicester City, qui s’est entraîné aux côtés de Riyad Mahrez et Jamie Vardy, a signé pour le club de première division AEK Larnarca en août après avoir quitté Stoke City.

Depuis lors, le joueur de 20 ans a joué en Ligue Europa et est un habitué de l’AEK alors qu’ils tentent d’obtenir un premier titre de champion.

La ville chypriote est cependant loin des débuts de Sim dans les East Midlands, où il rêvait de jouer pour Leicester City.

«Étant originaire de l’Inde, mes parents voulaient que je sois médecin ou dentiste, ou quelque chose du genre», explique Thandi, qui a été élevé dans une famille sikh par des parents de la région du Punjab en Inde. «Ils m’ont fait participer à une équipe de football locale parce que j’étais jeune et que je courais beaucoup, ils ont donc décidé que cela m’occuperait.

«Quand j’ai commencé à jouer au football pour une équipe locale, d’autres parents m’ont remarqué et ont dit à mes parents que j’étais vraiment bon et avancé par rapport aux autres enfants. Mais mes parents n’avaient pas trop d’idée sur le football. »

Repéré par Leicester, il a rejoint l’académie des Foxes à l’âge de huit ans.

“Quand j’avais 10 ou 11 ans, le club a commencé à donner des billets gratuits à ceux d’entre nous qui étaient dans l’académie”, dit-il. “Mais j’ai dû supplier mon père de m’emmener aux matchs parce qu’il n’était pas un grand fan de football.”

Sur la photo: Sim Thandi se place devant Joao Cardoso pour gagner la possession de # lcfcu19s pic.twitter.com/qrS5YEkSYg

– Leicester City (@LCFC) 27 septembre 2016

Il y a environ 3,5 millions de personnes d’origine sud-asiatique vivant en Grande-Bretagne, et cela fait maintenant six ans que la Football Association a annoncé son intention de proposer un plan pour aider les Asiatiques britanniques à avoir un impact sur le football anglais.

Pourtant, à la fin de la saison dernière, seuls quatre joueurs d’origine sud-asiatique avaient joué en Premier League: Neil Taylor, Michael Chopra, Hamza Choudhury (qui était un contemporain de Thandi à Leicester) et Zesh Rehman.

Aujourd’hui, selon l’Association des footballeurs professionnels, 12 joueurs britanniques d’origine sud-asiatique ont des contrats professionnels, ainsi que cinq universitaires qui sont passés par les académies de leurs clubs.

“Quand j’étais plus jeune, je jouais au football juste pour le plaisir et mes parents n’étaient pas comme les autres, qui voulaient que leurs enfants deviennent des footballeurs professionnels”, explique Thandi, qui a fréquenté une école punjabi.

«Ils n’ont compris qu’à 14 ou 15 ans qu’il y avait une chance que je puisse devenir pro parce qu’ils ne comprenaient pas que jouer au football pouvait être une vraie carrière. Mes parents se sont assurés que je prenais mon éducation au sérieux, donc j’avais quelque chose sur quoi me rabattre, car devenir footballeur et rester dans le football peut être une situation précaire.

“Avec un peu de chance, avoir plus de footballeurs asiatiques bien connus inspirera plus de jeunes asiatiques.”

Son travail à l’école a également porté ses fruits, car il a décroché 10 notes A-C dans ses GCSE, dont un A * en mathématiques et en anglais, français, chimie, physique et éducation physique.

Un adepte du Sikh – Thandi pratiquant dans un gurdwara local à Larnaca – le défenseur a été exposé au racisme dans le match.

«Ce n’était rien de trop grave et je n’ai jamais été exclu à cause de ma race», explique Thandi. «J’ai eu quelques commentaires ici et là, mais il faut être mentalement fort quand on est footballeur.

“Certaines personnes diront que je dois le prendre, même si je sais que je ne devrais pas avoir à le faire.”

Sim a passé une décennie à Leicester, où ses coéquipiers comprenaient Choudhury et Harvey Barnes. Il était également un joueur de ballon pendant la saison miraculeuse du club 2015-2016 quand ils ont remporté la Premier League sous Claudio Ranieri, et il a régulièrement participé à des séances d’entraînement en équipe première avec Vardy, Mahrez et co.

Un habitué des moins de 18 ans du club, la réalité est revenue à la maison à l’été 2018 quand on lui a dit qu’il ne se verrait pas proposer un nouveau contrat, bien que l’académie de Leicester ait contacté plus tard son agent sur la possibilité de rester.

“Je pensais que j’allais bien à Leicester, alors ça a été un choc”, dit-il. «Cela ne m’a pas mis en phase, cependant, et je l’ai accepté parce que je pensais que ce n’était pas la fin du monde. Il y avait encore plein de clubs. »

Il a signé un contrat d’un an à Stoke après un essai réussi et a décroché une place dans l’équipe des moins de 23 ans des Potters sous la tutelle de Kevin Russell.

Il a également joué dans le match du Trophée EFL de Stoke contre Port Vale en décembre 2018, qui était la première rencontre entre les rivaux féroces depuis 16 ans.

«Jouer au football des moins de 23 ans a été une grande expérience pour moi car le niveau était élevé. Évidemment, jouer contre Port Vale était bien aussi, parce qu’il y a une telle grande rivalité là-bas et parce que j’ai joué devant 8 000 fans. »

Après seulement un an dans le Staffordshire, cependant, il n’était pas sûr que son avenir réside dans les poteries, avec des goûts de Tom Edwards et d’autres se battant pour l’arrière droit.

Peu de temps après, l’agent de Thandi, Xabi de Beristain Humphrey, fondateur de DBW Global, lui a valu un procès à l’AEK et il a rejoint le camp d’entraînement du club en Pologne.

Thandi a signé un accord de deux ans avec les Chypriotes et Humphrey a également amené son ami proche et ancien coéquipier de Leicester Joey Keaveny au club. Keaveny, un attaquant, et Thandi vivent maintenant ensemble à Larnaca.

Depuis qu’il a quitté le banc de l’AEK contre Levski Sofia lors d’un match de qualification pour la Ligue Europa en août, Thandi n’a pas fait partie d’une équipe perdante.

“Je dois être le porte-bonheur de l’équipe”, rit Thandi. «Je connaissais un peu le football chypriote car APOEL (Nicosie) et Anorthosis (Famagouste) avaient tous deux joué en Ligue des champions.

«La ligue est un bon niveau et il y a une excellente configuration à l’AEK avec les installations. Les emplacements sont magnifiques. L’essentiel était de s’adapter au jeu dans la chaleur, car en juillet et août, il faisait 35 degrés ou plus chaque jour.

«Nous avons aussi une grande base de fans. J’ai été agréablement surpris par la qualité des joueurs ici; il est physiquement et techniquement compétitif. Il y a aussi des joueurs bien connus ici, comme Jason Puncheon, qui est à Pafos. »

L’influence espagnole à l’AEK est forte, avec 11 membres de l’équipe originaires du pays.

«Certains gars ont une grande expérience, comme Mikel Gonzalez, qui a disputé 200 matchs avec la Real Sociedad. C’est une expérience formidable de m’entraîner avec eux tous les jours, car j’apprends beaucoup et je m’améliore physiquement et techniquement.

«Il s’agit de continuer à apprendre et à acquérir de l’expérience.»

Choudhury et Barnes, sont tous deux devenus des habitués de la Premier League pour Leicester, mais il n’y a aucune teinte d’envie de leur ancien coéquipier.

“Ils le méritent parce qu’ils ont tous les deux travaillé très dur”, explique Thandi, qui a représenté les moins de 17 ans de l’Angleterre contre le Portugal, l’Allemagne et les Pays-Bas.

«Je suis fier d’avoir joué avec eux, mais je suis encore jeune et j’ai beaucoup de temps devant moi. Le succès de Hamza et Harvey ne fait que m’inspirer. J’ai pris un autre chemin pour essayer d’atteindre leur niveau. »

Par Simon Yaffe

