L’histoire réussie d’Iván Zamorano »Prensaf Fútbol

Samedi 18 janvier 2020

L’un des meilleurs joueurs de notre histoire fête ses 53 ans le 18 janvier. Par conséquent, nous passons en revue la brillante carrière du bélier qui a brillé à Cobresal, Saint-Gall, Séville, le Real Madrid, l’Inter Milan, l’Amérique et Colo Colo, en plus de l’équipe chilienne, qui était capitaine.

Iván Luis Zamorano Zamora, mieux connu sous le nom de «Bam Bam», «El Terrible» ou «Hélicoptère», est l’un des grands noms du football chilien. L’un des meilleurs en-têtes de l’histoire du football mondial, il a été acclamé au Real Madrid, il a également brillé en Italie, le capitaine éternel du “Roja” et choisi aux côtés d’Elías Figueroa comme l’un des 100 meilleurs footballeurs en direct du 20e siècle.

Le «9» a placé le Chili sur la carte du football alors que le football national n’était pas bien vu après le Roberto Rojas Maracanazo. Un leader incontesté, qui a su prendre la barre pour le retour du Chili aux Coupes du monde après 12 ans dans le souvenir de la France 1998. Ce tireur fête ce 18 janvier ses 53 ans, donc en Presse football Nous passons en revue les meilleurs moments de la course.

– DEBUT EN COBRESAL

Le 28 décembre et comme s’il s’agissait d’une plaisanterie le jour du poisson d’avril, un garçon mince et une chevelure abondante sont apparus à Cobresal 2-2 devant Unión La Calera. Personne n’imaginait que ce joueur est devenu plus tard l’une des plus grandes références de l’histoire de notre football.

Tout n’a pas commencé comme du miel en flocons pour «Bam Bam», après ses débuts à Cobresal et, en raison des quelques apparitions, il a été envoyé en prêt à Cobreandino, où il a terminé une grande campagne avec 27 buts en 29 matchs joués. Et cela lui a permis de retourner au Salvador pour se consacrer champion de la Coupe du Chili avec le casting «mineur» et son marqueur.

– DESTINATION EUROPÉENNE

Le saut vers l’Europe ne s’est pas fait attendre. En 1988, il a été acheté par Bologne, mais il n’a jamais joué pour eux et a été prêté à Saint-Gall en Suisse, où il a formé une paire mortelle avec Hugo Rubio. En deux ans sur le sol suisse, «Bam Bam» a réussi à convertir la somme incroyable de 37 buts et cela a attiré les clubs d’Europe, mais l’Espagne était son destin et le maillot de Séville l’a conquis.

– IDOL DANS LA PLUS GRANDE ESPAGNE

Deux bonnes campagnes à Séville ont suffi à l’hélicoptère pour faire le grand saut de sa carrière. En 1992, le Real Madrid a payé environ 6 millions de dollars pour sa passe, où il a remporté la Super Coupe d’Espagne et la Copa del Rey pour la première année. Un bon début, où leurs buts ont sauvé les reng merengues à plusieurs reprises.

Mais cela a radicalement changé la saison suivante. La séquence négative non marquée le remplit de critiques et fit de Jorge Valdano au début de 1994 -95 le déclara consommable. Mais «Bam Bam» voulait rester et a doublé sa main au DT. Il est passé du cinquième étranger au «partenaire» du technicien.

Dans cette campagne, il a été champion et pichichi avec 28 buts avec le Real Madrid, battant des joueurs tels que Davor Suker, Bebeto et Juan Antonio Pizzi. Le but du titre sur La Corogne est encore dans les mémoires au Bernabéu, en plus de la victoire historique 5-0 contre Barcelone avec un triplet Zamorano, qui a également participé aux autres buts.

– «LE TERRIBLE» A CONQUÉRÉ MILAN

L’année 1996 est arrivée rapidement pour «Bam Bam», étant l’un des acteurs les plus désirables du marché après la finalisation du contrat avec Madrid. Et l’Inter l’a convaincu, un club où il a également vécu des moments indélébiles.

Il a d’abord été l’avant-centre sans compétition dans les Lombards. Mais ensuite est venu l’un des grands grévistes de tous les temps, Ronaldo, et a armé une attaque de peur. Après la blessure du «phénomène», le Chilien lui a donné le «9» et a utilisé le fameux «1 + 8» sur son dos.

Christian Vieri est également arrivé, mais Zamorano avec son tempérament et ses efforts a toujours réussi à avoir sa place dans une équipe remplie de stars. Et il a expliqué qu’il devait travailler encore plus pour exceller dans ces années, où le titre de l’UEFA était le point le plus élevé, titre auquel le Chilien avait contribué avec un but.

«Je suis devenu une figure du Real Madrid, puis j’ai dit: l’El 9» que j’ai pour moi sauvé, mais l’Inter achète Ronaldo et je pensais avoir joué avec le meilleur footballeur du monde, mais j’ai perdu le «9» Bientôt le «Toro» Vieri est arrivé et ma position a été sécurisée à la banque. J’ai dit ce que je dois faire pour jouer avec ces deux monstres et j’ai découvert qu’ils ne se sont pas sacrifiés. Je l’ai fait, j’ai couru plus et Ronaldo et Vieri ont dû alterner avec moi », a déclaré Zamorano.

– RÊVE TERMINÉ: ENLEVER DANS COLO COLO

Après une passe de deux ans à travers l’Amérique du Mexique, où il a remporté un titre, en plus de mener la médaille de bronze chilienne à Sydney 2000, il n’a eu qu’à réaliser son rêve: prendre sa retraite avec la chemise de son bien-aimé Colo Colo.

Le début du millénaire sur le plan économique n’a pas été bon pour le ‘Cacique’. Le bâton a donc facturé le minimum pour jouer avec les albos avant de suspendre les chaussons.

Mais il ne pouvait pas se faire le champion. En 2003, l’équipe a perdu la finale avec Cobreloa et un Ivan Zamorano non contrôlé a eu une rencontre avec l’arbitre Carlos Chandía, il a donc été puni de 16 dates, après quoi il a décidé de prendre sa retraite.

Mais cela n’a pas éclipsé une brillante carrière, qui l’a conduit à être acclamé dans le monde entier, surtout dans lequel ils étaient sa maison: Bernabéu, Giuseppe Meazza, Azteca, Monumental et National, où il a pris sa retraite avec de grandes figures du monde.

Galerie d’images