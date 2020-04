«L’histoire se souviendra toujours» du manque d’action des joueurs PL

Merci pour vos e-mails. Nous t’aimons. Continuez à les envoyer à theeditor@football365.com

Jour 35…

Alors que nous nous retrouvons dans le 35e jour du verrouillage, je pense que cela vaut la peine de jeter un œil au 2 avril. Seulement une semaine environ après le verrouillage, nous avons été soumis à un flux constant de défense pour les joueurs de Premier League refusant une baisse de salaire. Les gémissements de «bouc émissaire», «ciblé» et «jeté sous le bus» ont été limités par n’importe quel joueur ou expert qui pourrait obtenir du temps d’antenne. Nous avons même eu droit à ce joyau particulier de Wayne Rooney qu’un jeune garçon vivait toujours avec sa mère dans une maison communale et a dû payer les factures avec un «simple» 2 000 £ par semaine. Les suspects habituels ont fait appel à la patience en disant qu’ils étaient sûrs qu’un accord viendrait, avec Lineker déclarant même que “je serai le premier dans quelques semaines à les critiquer s’ils ne font rien.”

Et donc, nous sommes un mois plus tard et alors que d’autres ligues ont depuis longtemps des accords en place, la première ligue a franchi et ahhhed leur chemin à travers cette crise et malheureusement, réussi a détourné notre regard sur le sujet de quand la première ligue redémarrer. M. Lineker a-t-il gazouillé? Bien sûr que non. Avons-nous entendu parler de ce fonds des joueurs? À mon avis, cela ne suffit pas, je réserve toujours des réserves sur la façon dont les joueurs utilisent cela du point de vue fiscal. Les joueurs ont-ils pris l’exemple de leurs clubs offrant de l’aide comme Chelsea, Spurs et United offrant leurs stades, hôtels et personnel pour aider la poussée nationale? Bien sûr que non, les gros méchants propriétaires font quelque chose d’honnête!

Maintenant, je n’essaie pas d’être un type “sortez votre torche et vos fourches” ala Piers Morgan mais franchement je suis dégoûté que cette mascarade dure depuis si longtemps et qu’elle soit maintenant commodément brossée sous le tapis. Il y a des joueurs qui font sans aucun doute du bien, mais le sentiment écrasant est que la désinformation et la mauvaise orientation les ont aidés à esquiver collectivement ce problème. Je me lasse de leurs protestations et j’ai l’impression qu’il est maintenant de notre responsabilité en tant que nation de clore cette discussion une fois pour toutes.

Je dis donc à ces joueurs, oubliez votre argent car l’histoire se souviendra toujours.

Anthony, Kilburn

Pourquoi je soutiens…

Salut à tous,

Mon père m’a endoctriné à soutenir Liverpool dès son jeune âge. J’ai assisté à mon premier match à Anfield en 1997, une victoire 2-1 contre les Spurs. Je me souviens de lui et de ses amis parlant de la «merde» de la performance, mais j’étais absolument fasciné par ma première expérience de football en direct. J’avais 10 ans et je n’en avais pas vraiment pris soin jusqu’à ce moment-là.

Nous sommes originaires du Sud-Ouest à l’origine, et j’ai assisté à de nombreux matchs à Torquay, Exeter et Plymouth au fil des ans, mais la raison pour laquelle Liverpool nous a attrapés était parce que, quand mon père avait 14 ans, deux garçons scouse ont déménagé dans son école, et a proposé de l’emmener à un match. Il était fou de football en grandissant, alors il a accepté leur offre et il était accro. Regarder Torquay United à Plainmoor n’était pas vraiment comparable à se tenir debout sur le Kop.

Quand je suis arrivée pour postuler à des universités, j’avais le cœur tourné vers Southampton. Une partie de ma famille est originaire d’ici, et l’attrait d’une équipe de football solide (alors fraîchement reléguée pour que les prix des billets soient moins chers!) Est vraiment venu dans ma décision (ainsi que la qualité du cours…!). Un de mes amis a soutenu Saints en grandissant, et je me suis souvenu d’un brillant 3-3 contre Liverpool au Dell quand ils sont revenus de 0-3, alors j’ai en quelque sorte eu un faible pour eux. J’ai eu la chance de voir les débuts de Walcott, un 3-4 contre Leeds, et bien sûr, Guly do Prado, mais ce n’était jamais tout à fait Liverpool. J’ai même eu un abonnement d’un an (la saison Koeman’s Saints a tonifié City et Arsenal, et je suis revenu de 0-2 à la mi-temps pour battre Liverpool), ce qui était magique; savoir que vous allez au football et que vous allez voir de la haute qualité est vraiment super. Mais comme je l’ai dit, ce n’était jamais tout à fait Liverpool.

Je ne suis pas sûr de pouvoir être qualifié de “chasseur de gloire” car je me suis retrouvé avec Liverpool à la fin des années 90, ce qui n’était pas les meilleures années. Mais cela me fait me sentir privilégié de soutenir une équipe qui est régulièrement en compétition pour les honneurs. Je ne suis pas de ceux qui mesurent un «bon» côté dans les trophées, mais voir votre côté lever une tasse est excellent. J’étais à la demi-finale de Villa il y a quelques années quand ils étaient meilleurs que nous en FA Cup, et c’était amèrement décevant, mais c’est du sport; personne n’a le droit divin de gagner quoi que ce soit.

Quoi qu’il en soit, c’est pourquoi je soutiens le club que je fais. J’essaie d’aller à Saint Mary’s le plus souvent possible, car j’adore le sport. J’espère que vous êtes tous en sécurité et en bonne santé, même certains des fous de la section des commentaires.

Stu, Southampton

En réponse à Charlie, Antrim, Irlande du Nord, je voudrais expliquer pourquoi je soutiens qui je soutiens, mais je suis maintenant un chasseur de gloire.

Mon histoire commence bien en arrière le dimanche 29 février 2004 pluvieux; le jour de la finale de la Coupe Carling entre Middlesbrough et Bolton Wanderers.

J’étais un Sk8er Boi et donc (selon la dynamique de groupe que vous voyez dans les lycées américains dans ces films de passage à l’âge adulte), j’étais pigeonné et je n’étais pas autorisé à aimer plus d’un passe-temps à un moment donné. Mon frère cadet – un grand fan de Newcastle United – voulait regarder la finale. Mon argument à notre maman était qu’il ne soutenait même aucune des équipes et donc il ne devrait pas pouvoir regarder le match sur ce que je voulais regarder (je ne pouvais pas faire de la planche à roulettes car il pleuvait). À la grande surprise de personne, notre maman s’est mise du côté de la petite merde et j’ai eu un classique de Kevin l’adolescent et je me suis assis pour regarder le match le plus ennuyeux / fatidique connu.

Pendant le match, mon frère a demandé qui je voulais gagner. Nous vivons dans le Nord-Ouest et j’ai donc marmonné «Probablement Bolton», car ils étaient l’équipe la plus proche de chez nous. J’ai plutôt apprécié le match, plus que je ne voulais l’admettre. Quelques mois plus tard, j’ai abandonné la planche à roulettes et je me suis lancé dans le fandom du football et je pensais commencer à suivre les résultats de Bolton.

La pire décision que j’aie jamais prise, mais que je ne changerais pour rien. Les hauts et surtout les bas ont été trop nombreux pour être mentionnés, mais j’ai aussi rencontré des gens incroyables à cause de ça!

Darryl (Kevin Nolan pour l’Angleterre) Drummond

Pourquoi tout le monde ne diffuse-t-il pas?

Tel une grande question de Troy McClure pourquoi les gens ne diffusent pas tout simplement au lieu de payer ces abonnements trop chers. si jamais j’ai besoin d’un avocat, je l’engagerais certainement…

Je dis toujours la même chose mais pas seulement sur le streaming.

Par exemple, l’autre jour, j’ai vraiment imaginé un bon repas dans un restaurant mais je n’en avais pas les moyens. Alors bien sûr, j’ai juste mangé là-bas et je me suis enfui avant de pouvoir payer. Je veux dire, pourquoi pas – qu’est-ce qui empêche les autres de faire ça?! Un faux sens de la morale? C’est comme ça que ça marche? Si vous n’avez pas l’argent pour quelque chose que vous voulez, prenez-le. Tant qu’ils ne vous attraperont pas, il n’y a pas de problème, non?

Même chose avec une voiture. Je ne pouvais pas me permettre une de ces BMW vraiment chères donc tu sais quoi? Au lieu d’être un imbécile de payer pour cela – je viens d’en prendre un qui n’était pas le mien. Je veux dire, c’est tout à fait correct parce que je considère le prix comme étant trop élevé pour moi de payer, donc je suis complètement justifié. Que pouvais-je faire d’autre – m’en passer ou quoi?!

Enfin, peut-être que les lecteurs qui sont d’accord avec cela pourraient m’envoyer leurs adresses personnelles afin que je puisse les consulter lorsqu’ils sont sortis et découvrir d’autres produits plus chers pour lesquels je ne veux pas payer. Cela m’aiderait vraiment.

Merci beaucoup

H Simpson

Pour répondre à Troy McClure, nous sommes nombreux à diffuser. Certaines options sont plus douteuses que d’autres. Personnellement, j’utilise OPTUS SPORTS d’Australie.

Pour 15AUD $ (9-10 £), je peux regarder tous les matchs de l’EPL, de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa (plus quelques autres). OMI, ce n’est pas aussi douteux que les sites de streaming 100% illégaux qui rediffusent les chaînes SKY UK. Je paie une entreprise qui paie l’EPL, etc. une redevance pour la diffusion, et le seul problème obscur pour moi est que je vis au Royaume-Uni et non en Australie.

Le plus gros bonus, en plus d’être beaucoup moins cher, est que je n’ai pas à écouter Steve McManaman, qui, lorsqu’il parle, sonne comme un dauphin étranglé.

Gagner gagner.

Terry N

En réponse à Troy McClure,

Je ne pense pas que le streaming illégal soit aussi simple que vous le pensez, certainement pas pour la majorité des gens de toute façon. Vous devez cliquer sur des liens qui vous mènent à des sites Web très susupciois, avec des popups étranges et parfois racés. Les flux peuvent également être retardés, être de mauvaise qualité et peuvent infecter votre appareil avec des logiciels malveillants. Il y a bien sûr plus d’une méthode, mais elles ont toutes leurs inconvénients par rapport à l’ouverture du téléviseur et à sa présence.

Je pense que pour la plupart des gens qui savent qu’il existe, c’est juste un problème ou ils ne savent pas par où commencer. Ils supposent également que vous pouvez avoir des ennuis pour cela, je parierais. Il peut également y avoir un fossé entre les générations, où les personnes âgées sont plus susceptibles de s’en tenir à la façon dont elles le font depuis un certain temps. Mes amis, qui sont tous des millénaires, suivez simplement la voie non officielle du streaming.

Du point de vue de l’industrie du divertissement, c’est probablement la même raison pour laquelle la plupart des gens utilisent réellement le streaming et les méthodes légales pour accéder à leurs émissions / films que les films illégaux, même si vous pouvez à peu près accéder à n’importe quel film très facilement (il y a des études qui suivent cela chaque année ). Donc, cela ne se limite pas au football.

Cependant – avec l’économie mondiale aussi mauvaise qu’elle l’est actuellement, cela pourrait bientôt changer, même au Royaume-Uni.

Yaru, Malaisie

En réponse à l’e-mail posé ce matin sur une boite mail, je diffuse quelques matchs mais je paie également un abonnement à BT.

La raison pour laquelle je fais cela est que le streaming de contenu gratuit est non seulement illégal mais moralement mauvais. Cependant, j’aime vraiment regarder le football, mais je ne peux tout simplement pas me permettre de payer tous les abonnements qui me permettraient de regarder tout le football que je veux regarder. Je n’ai pas non plus le temps avec un travail occupé et une jeune famille, donc le temps libre est limité.

Donc je paie pour BT et regarde les matchs quand je peux, mais tout ce que je veux regarder est diffusé. Si tout le monde diffusait tout, aucun argent ne finirait par faire son chemin dans le football et le monde entier s’arrêterait de trembler. Mon approche me fait me sentir mieux que je continue de contribuer au football d’une manière ou d’une autre, mais je reçois un peu de retour en diffusant le jeu étrange ici et là gratuitement.

Je me sens mal. J’aimerais ne pas le faire mais souvent je ne veux pas rater le jeu et je ne peux pas me permettre de payer pour un abonnement complet à Sky Sports quand je ne veux regarder que quelques matchs sur Sky par mois.

Tout diffuser et ne pas contribuer me ferait me sentir trop coupable et je ne l’apprécierais pas. De plus, les flux sont parfois peu fiables et je ne veux pas manquer une minute de certains des jeux que j’ai la chance de regarder.

Je m’inquiète un jour, je vais frapper à la porte, mais s’il y avait un moyen pour les sociétés de télévision de le rendre moins cher et plus facile pour les personnes dans ma situation, je suis sûr que je le ferais et que d’autres personnes diffuseraient moins de contenu illégal .

Les clubs devraient avoir une sorte de mise en place où vous payez pour regarder l’équipe que vous soutenez, peu importe l’heure, le jour ou l’opposition.

Merci beaucoup

Matt, Gooner

Cette saison / la saison prochaine

Voici ma suggestion pour la fin de cette saison et les dispositions pour la saison prochaine. Il est évident pour tout le monde que le football ne va pas reprendre bientôt en Angleterre. Je crois que chaque fois que le football commence, la saison en cours devrait être terminée. Je me rends compte que cela pourrait être aussi tard qu’en octobre ou même en novembre. Même si la saison n’est pas terminée avant la nouvelle année, cela n’a pas d’importance car la nouvelle saison ne devrait pas commencer avant que celle-ci ne soit terminée.

Comme les joueurs auront eu une longue pause de fin de saison, ils n’auraient besoin que d’une courte pause de 2 ou 3 semaines avant de commencer la nouvelle saison. Je suggère que la Premier League et les 3 ligues de football soient divisées en nord et sud avec 10 équipes dans chacune des premières ligues et 12 équipes dans les deux divisions des ligues de football. Les équipes de Premier League auraient 18 matches de championnat et les équipes de football de ligue 22 matchs de championnat. À la fin des matchs de ligue, les champions du nord affrontent les coureurs du sud et les champions du sud jouent les coureurs du nord. Les deux vainqueurs de ces matchs s’affrontent pour devenir champions de leurs ligues respectives.

Les trois matchs pour décider des finalistes et des champions à jouer dans un lieu neutre ou sur deux jambes à domicile et à l’extérieur. Deux équipes de chaque ligue sont reléguées sauf la ligue de quatrième niveau où une de chaque ligue est reléguée. Les compétitions de coupe pourraient se dérouler normalement.

Je me rends compte que ce n’est que la moitié d’une saison, mais c’est certainement mieux que d’essayer de s’entasser dans une saison complète de jeux avec une saison qui commencera en octobre ou plus tard. Les joueurs qui jouent au football anglais devraient être bien reposés pour les Euros l’été prochain!

Mike Hay

Keegan et retours nostalgiques

Eh bien, je ne m’attendais pas à me réveiller pour voir dans les journaux que Kevin Keegan est en train de parler de mon retour potentiel en tant que prochain manager de Newcastle, j’adorerais qu’ils le fassent, j’adore … certains lecteurs beaucoup plus jeunes ne le peuvent pas obtenir cette référence.

Mais cela me rappelle ceci, quel ancien manager aimeriez-vous voir revenir dans un club qu’ils ont géré et pourquoi?

Mikey, CFC (ne s’attendait pas à envoyer deux mails en 24 heures)

Nous ne pouvions pas rester loin de la caméra pendant longtemps, alors nous avons fait un spectacle d’isolement Football365. Regardez-le, abonnez-vous et partagez jusqu’à ce que nous revenions dans le studio / pub et produisons quelque chose d’un peu plus lisse…