L’homme d’Arsenal aurait dû être accroché à la mi-temps; Klopp devrait repenser le plan de la FA Cup

Les fans d’Arsenal dissèquent le match nul et vierge de dimanche avec Burnley, les supporters de Manchester United discutent de leurs trois premiers et Jurgen Klopp devrait-il repenser son plan de coupe de Liverpool? Tout dans notre forum…

Quelle performance pathétique et en vérité nous aurions dû perdre. pourquoi diable arteta garde-t-elle cette lacazette au top.fact, 21 matchs à l’extérieur et seulement 1 but. Il doit être l’enfant d’amour de Arteta parce que si j’étais aub, je serais plutôt ravi qu’il ne commence pas comme attaquant extérieur. On doit montrer la porte à Ozil en été et je pensais qu’il aurait pu amener Pepe plus tôt aussi. nous pourrions obtenir suffisamment de points à domicile pour éviter une bataille de relégation, mais le fait est que nous sommes plus près du sommet que du sommet.

Laisser rambo partir l’été dernier était désormais une décision pathétique car nous manquons ce milieu de terrain qui ira au-delà du football des attaquants.Trop prévisible, lent et passif.

steve68

Salut Steve, pense que tu diriges ta colère vers le mauvais joueur. Je crois que Lacazette et moi ne pouvons pas défendre ses contributions aux buts car elles ne sont pas tout simplement assez bonnes mais pour son jeu global, nous avons besoin de lui.

Je voudrais toujours l’avoir dans notre équipe … et je ne veux pas le laisser tomber. Personne n’a rien fait de notable et je suis d’accord pour ne pas avoir assez de jambes dans notre milieu de terrain.

Nous avons besoin de beaucoup de joueurs pour arriver quelque part avec cette équipe, ça a l’air si lent et léthargique. Ozil a vraiment besoin de démarrer et je le laisserais tomber et si je refusais de jouer à Ceballos là-bas, je mettrais Martinelli dans le numéro 10 à partir de maintenant parce qu’il avait énormément de chances.

Encore une chose, aucun de nos défenseurs ne peut-il faire face aux menaces aériennes? Chaque fois qu’ils ont perdu des duels aériens, c’est pathétique.

la promenade bsm

Le problème principal était que notre accumulation passait toujours par Guendouzi qui la ralentissait en prenant trop de touches ou en la laissant derrière les joueurs qui avançaient.

Donner à Burnley le temps de toujours organiser toute l’équipe.

Il aurait dû être enlevé à la mi-temps.

Quant à Laca, il n’a aucune confiance, nous ne pouvons pas continuer à le jouer s’il ne peut pas faire ce qu’il est censé faire et aujourd’hui, nous ne pouvons même pas l’utiliser comme point focal car il l’a perdu dès qu’il a obtenu la passe

muffler_1

Très déçu aujourd’hui.Pas tellement parce que je pensais que nous avions mal joué, mais surtout à cause de notre comportement.Bien débuté le match, mais après la première demi-heure, c’était tous eux.Nous les laissions essentiellement nous intimider, surtout dans les coins .Leno pourrait être un bon showstopper mais le garçon manque de communication et de commandement.J’ai été choqué de voir qu’il était victime d’intimidation sur coups de pied arrêtés et il n’a pas communiqué avec la défense.Nous avons eu de la chance de ne pas concéder.

En ce qui concerne le haut, je vais juste écrire la performance d’Auba comme un jour de congé, il a pris inhabituellement les mauvaises décisions devant le but.Pourrait facilement marquer 2/3 Quant à Lacazette, il devient beaucoup trop souvent maintenant que vous pouvez vous attendre à ce qu’il ne marque pas. Il ne tente pas sa chance, et il n’avait même pas l’air de son moi passionné habituel aujourd’hui. Apparemment, il n’était pas prêt à relever le défi.

Je l’ai aussi eu avec ozil, je ne vois pas l’intérêt de jouer avec lui. Je pourrais aussi bien jouer des ceballos que je ne peux pas pour la vie de moi sans comprendre pourquoi il n’a pas l’occasion quand notre milieu de terrain n’est même pas ça doit être une raison non footballistique?

Donnez-lui au moins une opportunité!

Dans l’ensemble, c’est vraiment frustrant. Encore une fois, 2 points ont chuté. Nous avons fait en sorte qu’un côté burnley un peu moins talentueux soit beau. Il n’y avait pas de passion ou de désir aujourd’hui.

Cela fait 2 points contre Sheffield à domicile et 2 points contre Burnley.Jeux que nous devrions gagner.Nous aurions été à 6 points de Chelsea, mais maintenant, il semble que nos chances pour le top 4 soient les moins probables. voyez-nous finir parce que je crois que chelsea est en jeu pour cette dernière place en CL, et si nous ne pouvons même pas prendre l’avantage contre des équipes moyennes, alors oubliez-le.

l’unique

AndyC, comprenez-vous maintenant? Regardiez-vous hier? Arteta s’en va, Willock, Pepe et Nketiah sortent, décale Martinelli à droite et ramène Abameyang, Lacazette et Ozil et nous étions horribles. Qu’est-ce qui a changé depuis lundi? Eh bien l’opposition bien sûr, mais Burnley n’est pas des batteurs du monde juste un groupe physique de compagnons qui manquent de qualité.

Lundi, nous avons déplacé le ballon beaucoup plus rapidement avec énergie, vitalité et créativité, nous avons eu du mouvement et du rythme et nous avons bien joué. Hier, nous étions lents, pesants, manquant de créativité, Ozil ne voulait pas savoir, Lacazette était inutile et Abameyang jouait comme s’il voulait être ailleurs que Turf Moor. Lorsque Mustafi est l’un de vos meilleurs joueurs, vous savez que c’est mauvais. Les gens doivent se rendre compte que nous n’allons pas voir d’améliorations de sitôt, nous ne pouvons battre personne dans le PL en fonction des performances et des résultats.

Nous avons eu de la chance hier car nous sommes dans la plupart des matchs. Encore une fois, notre milieu de terrain était faible, Xhaka à l’immobilité, Guendouzi se débarrasse de ses chaussettes, il doit jouer avec Xhaka, mais il est inutile, Ozil n’était pas un patch sur Willock. Nous devons accepter que la jeunesse est la voie à suivre, ce sont les joueurs seniors qui nous laissent tomber à chaque match. Nous avions peu de menace hier après le départ de Saka, notre plus jeune joueur jouant hors de position était notre joueur le plus dangereux tandis que les joueurs qui coûtaient des centaines de millions et gagnaient des dizaines de millions étaient inutiles. Arteta a un gros travail entre ses mains et il doit commencer par se débarrasser de Mustafi, Luiz, Kolasinac, Xhaka, Ozil, Lacazette et Abameyang.

Les 4 premiers sont pauvres, les trois derniers s’en moquent. Nous devons donner la tête aux jeunes et acheter des défenseurs de qualité, pas des offres de prêt bon marché et obtenir un meilleur joueur de milieu de terrain. C’est l’héritage de Wengers et cela va prendre des années à rectifier.

L’oracle

Cette saison ne sera que survie, avec les ressources disponibles dans le club. Bien sûr, avec des exceptions par les joueurs chics comme aubameyang, martenilli, Leno et torrera.

Les jeunes joueurs progressent à chaque match. Il faut juste être patient avec leurs efforts héroïques.

La fenêtre de transfert venait d’être fermée et, comme prévu, la même attitude de merde a de nouveau émergé de özil, lazysette et xhaka. bien connu, il leur suffit de paraître encaisser leur salaire semaine après semaine, quel que soit le score. J’ai regardé le match avec une pointe d’anxiété, chaque fois que Burnley s’approchait de Leno.

Leno fait ce qu’il peut, mais le mustafi inutile est ou comme d’habitude hors du jeu. Il n’a aucune idée de l’endroit où se trouvent les joueurs de Burnley. Et il regarde juste le ballon. Encore une fois, la catastrophe se cachait, mais grâce à un tirage incroyable, nous nous sommes enfuis.

Je souhaite qu’Arteta les gifle dur pour que les suspects habituels fassent un effort le reste de la saison. Et les abandonner à l’extérieur du club en été.

Cavey

DONC.

Burnley était très intelligent pour les coins et les coups de pied arrêtés. ils ont mis Cork sur Leno et il a bloqué et reculé à chaque fois, A la Flappyanski. Ils jouent le ballon de près et visent Chris Wood. L’arbitre aurait dû ramasser ça. Avoir Martinelli comme bloqueur de Corks n’était pas une bonne idée, car il est un ancien dans ce domaine.

Laca est pauvre et pas à la hauteur. Guendouzi est trop lent à transférer le ballon aux hommes de tête.

Nous manquons tellement de premières opportunités qui feraient pression sur les adversaires. Ils deviennent audacieux avec notre manque de finition.

Finalement, nous avons été sauvés par le bar.

Gooner54

J’espère que nous en aurons terminé au moment où nous jouerons à l’Etihad. Les goûts de Jones, Williams et Elliot doivent commencer à percer maintenant si la FA va visser le football anglais avec des restrictions draconiennes pour les joueurs étrangers. Nous pouvons profiter de la transition vers un PL plus faible si les joueurs britanniques moyens sont contraints aux côtés les plus faibles et maintiennent notre période de domination. S’attendant à ce que les côtés anglais souffrent en CL cependant.

Le rasoir

J’ai soutenu la décision de klopps de jouer uniquement les enfants dans la relecture de la coupe de fa .. mais maintenant que City a perdu la nuit dernière et nous nous rapprochons de ce titre, ce n’est peut-être pas une mauvaise idée de jouer les joueurs marginaux comme Origi, matip, lovren , shaq if hes fit, keita, mimamino, lallana, adrian plus les enfants.

Je veux dire qu’ils n’obtiennent pas beaucoup de temps de jeu dans la ligue de toute façon, alors autant les jouer Ce n’est pas comme s’ils avaient besoin de repos.

redsforever

Il est temps de ficus pour gagner le rhe CL maintenant et essayer de rester invaincu en championnat.

En conséquence, je peux voir les joueurs de l’équipe de plus en plus utilisés dans la ligue, et à juste titre, car ils ont besoin de temps de jeu, tout en gardant nos onze premiers aussi frais que possible

Songman

La haine là-bas est des gars très réels et c’est hilarant.

Je n’ai pas hésité à devenir invaincu, mais j’aimerais maintenant faire taire quelques personnes

Nous avons 100 points sur 102. C’est absolument phénoménal.

Ça tue les gens ce qui se passe et j’adore ça. Notre temps est venu et nous avons pris tellement de bâton au fil des ans, donc je suis

Profiter vraiment de chaque étape du chemin

Sean le marin

Une saison comme celle-ci ne reviendra peut-être pas dans longtemps, d’autant plus que les autres meilleures équipes se renforceront considérablement en été, et feront tout pour nous arrêter la saison prochaine.

Il faut donc viser à gagner la CL et à rester invaincu en championnat. Ce sont les objectifs restants pour cette saison, maintenant que la ligue a été gagnée

Songman

Je sais que nous en avons à James et Martial. Je me demandais autant de mauvais matchs qu’ils ont eu, notre milieu de terrain central est-il une grande partie du problème? City a des joueurs derrière les attaquants qui peuvent faire des choses avec le ballon mais leurs 3 avant peuvent faire les choses par eux-mêmes comme Liverpool.

Combien sont également nos dos pleins à blâmer? Shaw et le nouveau gars ne se chevauchent pas vraiment ou ne battent pas les joueurs. Les arrières latéraux de City le font et Liverpool est le meilleur dans ce domaine. Beaucoup disent que la clé pour battre réellement Liverpool est d’annuler leur plein dos.

Ou est-ce une combinaison des deux ou nos 3 premiers ne sont-ils pas assez bons?

mufc

Ils pourraient certainement faire plus mais oui, ils sont «affamés» en raison d’un certain nombre de problèmes:

– pas de véritable créateur dans les rôles centraux du milieu

– La fente n ° 10 a été vide de toute présence significative (Lingard y a été un tas de déchets du point de vue de la créativité)

– Nos dos pleins ne se chevauchent jamais et créent de l’espace

Ne vous méprenez pas, nos attaquants sont loin de Liverpool ou de la ville, mais si nos attaquants allaient jouer dans les milieux de terrain des deux autres, ils auraient beaucoup plus de succès, tandis que les lignes avant de Liverpool et de la ville auraient du mal à équipe.

Sympathie pour les démons

@mufc Je pense que vous devez jeter un œil au personnel de jeu disponible et à la forme des joueurs à différents moments de la saison.

Quand on parle de trois premiers, c’est normalement Rashford, Martial et James. Lorsque les trois sont en forme, ils sont assez capables et peuvent créer et marquer quelques chances par eux-mêmes, mais la plupart de la saison, ils ont eu un mauvais milieu de terrain derrière eux et ont souffert d’un mauvais service, cela est dû à un mélange de blessures, de jeunes joueurs incohérents et d’une équipe mince comme du papier qui obligent les joueurs qui devraient être des milieux de terrain de 4e ou 5e choix à y jouer trop souvent. Parfois, nous avons tenté notre chance dans ces jeux, le jeu s’ouvre et nous ressemblons à des vainqueurs convaincants, mais cela limite nos limites pour briser les équipes.

Si ces trois premiers se brisent, ou si l’un d’entre eux atteint une mauvaise forme (Rashford au début de la saison, James récemment), les lacunes au milieu de terrain commencent à devenir encore plus évidentes et nous devenons une force d’attaque très brutale (performance des Wolves ).

Après Rashford et James, il n’y a pratiquement aucune option à part entière, Chong a eu quelques matchs et n’a pas l’air prêt (et ne semble pas être déterminé à rester).

Ce sera un miracle si nous le voyons, mais avant la fin de la saison, j’aimerais voir un milieu de terrain trois de McTominay, Fernandes et Pogba. Avec Rashford, Martial et James devant eux.

À court terme, je pense que nous pourrions voir le retour des cinq derniers, avec Fred, Matic et Fernandes au milieu de terrain, et Ighalo et Martial en haut.

Si Dalot peut se mettre en forme, alors j’aimerais aussi voir AWB testé à droite d’un dos 3. Je pense que Williams et Dalot pourraient offrir un bon service en tant qu’arrière complet dans cette configuration.

Il va falloir un peu de chance avec les blessures et la forme pour que l’un de ces systèmes fonctionne à un niveau élevé, si nous obtenons que nous avons encore une chance de gagner une coupe, mais je ne nous vois toujours pas faire le top 4 , même si on bat Chelsea.

mike2005

Ils sont affamés, mais même lorsque Wan-Bissaka avance et met des balles décentes, nous manquons les chances (Burnley) donc ce n’est pas vraiment à la portée de tout le monde. Tout le monde est à blâmer. Nous manquons simplement de qualité dans le dernier tiers et nous le faisons depuis bien trop longtemps maintenant.

Fernandes avait l’air bien à ses débuts et peut, espérons-le, établir une relation de jeu avec les attaquants pendant la pause de mi-saison.

Nous manquons d’un ailier de classe mondiale et aussi d’un attaquant remplaçant. Milieu manquant aussi, mais ne pouvant jamais les mettre tous dans une même fenêtre. Il s’agit de faire venir des joueurs lorsqu’ils sont disponibles et de partir de là.

Alfie07