L’homme Marmite ™ qui divise les fans

Daniel James a joué 34 matchs avec Manchester United, a marqué trois buts et enregistré sept passes décisives.

Le fait que sa superbe passe à travers de Bruno Fernandes qui a conduit au penalty des Red Devils contre Watford hier ne compte pas comme une passe décisive est un bon exemple de la façon dont les statistiques ne racontent pas toujours toute l’histoire.

Mais après un début fulgurant de sa carrière dans United – ces trois buts étant survenus au cours des quatre premiers matchs – James est devenu quelque chose d’un joueur de “Marmite” ™, de nombreux fans le déclarant pas assez bon et d’autres le voyant comme une perspective excitante. avec talent.

Après le match de Watford et ce ballon de classe, le manager Ole Gunnar Solskjaer a salué la performance du Gallois.

«Il a eu une pause maintenant et nous le voulons sur la ligne de touche; prendre des gens, courir derrière, mélanger son football et aujourd’hui Dan était plus ou moins à son meilleur. »

Samuel Luckhurst des HOMMES a accepté. «Daniel James a connu son meilleur match depuis le derby de décembre. Il a continué et a joué un rôle clé dans les deux buts », a-t-il tweeté pendant le match.

De nombreux fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour chanter les louanges de James.

Daniel James a été amené pour être un joueur qui pourrait avoir un impact sur le banc et pour 15m, il a dépassé ses objectifs lors de sa première saison. Il est notre meilleur assistant de la ligue avec 6 passes décisives et a le même nombre de contributions de buts que Pepe qui a coûté 72 millions 😂 pic.twitter.com/ay9IQyBx0w

– Zone unie (@ManUnitedZone_) 16 février 2020

À mon avis, Daniel James a été l’un de nos meilleurs interprètes aujourd’hui. #mufc

– Oscar. 🇾🇪 (@_UnitedOscar) 23 février 2020

Bien joué Danny boy! Vous avez juste besoin du produit fini et vous êtes là-haut. Continue à travailler dur!

– Jack Jenkins (@ JackJ_1878) 24 février 2020

Mais il y a aussi l’autre côté de la médaille.

Revenons d’abord aux statistiques. Sofascore.com révèle que le joueur de 22 ans a perdu 17 fois la possession du ballon contre Watford. Il n’a également remporté que trois des onze duels au sol, n’a même pas tenté une balle longue et peut-être le plus inquiétant de tous, n’a tenté que deux croix, dont aucune n’était exacte.

Des chiffres assez accablants pour un ailier volant bien reposé jouant à domicile contre un fond de table.

Et derrière ces statistiques se trouvent les nombreux fans qui sont assez convaincus que les chiffres ne sont que le reflet du fait que James est un mauvais joueur. Un a simplement commenté «Daniel James est un poney à un tour et il est… à ce tour.»

Les gens disent que Daniel James a eu un bon match hier et je ne peux pas comprendre cela avec la médiocrité de sa finition et de ses croix cross

– Faris Al-Junaid (@FarisAlJunaid) 24 février 2020

La forme que Daniel James a montrée, il ne commencerait pas pour la plupart des équipes de Prem

– ً (@UtdAidan) 24 février 2020

Daniel James est le footballeur le plus basique que vous ayez jamais vu. Il veut juste donner un coup de pied et courir

– RiZzy🔴 (@RiZzyUTD) 17 février 2020

Daniel James est un poney à un tour et il est foutu à ce tour

– Swanny🔴🇾🇪 (@ftbIswanny) 23 février 2020

Le fait est que James se situe probablement quelque part entre les deux extrêmes. Il est d’une rapidité électrisante et il peut déchirer les défenses, surtout quand elles gardent une ligne haute. Il est jeune et a beaucoup de temps pour se développer davantage. Mais il n’est pas le joueur le plus doué sur le plan technique, ses passes et ses passes ne sont pas au niveau qu’il devrait être et il ne sera jamais un buteur prolifique. Lorsqu’une équipe défend profondément contre United, James devient rapidement une arme très contondante.

Avec une équipe plus forte la saison prochaine, le manager peut avoir le luxe de sélectionner James dans des circonstances où ses compétences auront plus d’effet et de l’utiliser sur le banc comme substitut d’impact contre les jambes fatiguées à d’autres occasions.

Trouver le bon mélange tactique sera la clé pour que l’homme Marmite ™ devienne un joueur que chaque fan est prêt à diffuser sur son toast.

