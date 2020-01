L’homme oublié du Celtic pourrait faire sa première apparition depuis 2018 contre Partick – HITC

Daniel Arzani n’a fait qu’une seule apparition en Premiership écossaise depuis qu’il a rejoint le Celtic en prêt du Manchester City, champion de Pep Guardiola en Premier League.

Le joueur de Manchester City Daniel Arzani pourrait faire sa première apparition celtique en 15 mois lors de l’affrontement de la Coupe d’Ecosse samedi avec Partick Thistle, selon The World Game.

Après avoir suivi les traces de Jason Denayer, Patrick Roberts et John Guidetti à l’été 2018, cette sensation australienne espérait qu’un prêt de deux ans au Celtic le ferait.

Mais les plans les mieux préparés d’Arzani se sont effondrés de façon déchirante à seulement 20 minutes en débuts en Premiership écossaise contre Dundee il y a 15 mois. La starlette de la ville a rompu son ligament croisé et il n’a plus été revu depuis.

Maintenant, après ce qui doit ressembler à une vie à l’écart, Arzani est enfin de retour à la pleine forme et prêt à rattraper le temps perdu.

Et les rapports de Down Under suggèrent que l’ancien prodige de Melbourne pourrait faire un retour choc au XI de départ lorsque le Celtic se rendra à son rival local Partick Thistle demain soir.

Il est facile d’oublier qu’il y a moins de deux ans, l’Australien d’origine iranienne est devenu célèbre à la Coupe du monde 2018, devenant le plus jeune joueur à participer au tournoi. Arzani avait également pris d’assaut la A-League, remportant le prix du jeune joueur de l’année de la division avant de se rendre en Russie.

Il ne fait aucun doute que le potentiel d’un joueur que Manchester City considère comme un talent spécial, mais avec son prêt au Celtic qui expirera en été, c’est peut-être l’une de ses dernières chances d’impressionner au nord de la frontière.

