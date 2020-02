«L’Humble» est parti. Bienvenue au Real Jose Mourinho

L’entraîneur-chef portugais de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, assiste à une conférence de presse au centre de formation Enfield de Tottenham Hotspur, dans le nord de Londres, le 18 février 2020, avant leur match de football de l’UEFA Champions League des 16 dernières rencontres contre le RB Leipzig. (Photo de JUSTIN TALLIS / .) (Photo de JUSTIN TALLIS / . via .)

L’humble ne convient tout simplement pas à Jose Mourinho. Son humilité personnelle à son arrivée en tant que nouveau manager de Tottenham Hotspur n’a pas duré longtemps. Une partie de l’attrait de Mourinho a toujours été ses performances au box-office devant les médias. Après la défaite de mercredi soir face au RB Leipzig lors du match aller des huitièmes de finale au Tottenham Hotspur Stadium, le box-office Mourinho était de retour.

Jose Mourinho est tout au sujet de Jose Mourinho

Lorsque les équipes de Mourinho se portent bien – les Spurs ont connu une séquence de sept matchs sans défaite avant le match nul – et que les joueurs se portent tous bien, il est heureux de répondre aux questions et de se détendre dans les médias. Après les défaites, il est défensif et n’aime pas ou n’apprécie pas d’être défié. Lors de sa conférence de presse d’après-match après la défaite du RB Leipzig, une question a dit: «Le jour était-ce que les Spurs étaient mauvais ou que Leipzig était bon? »

“Vous pensez que nous étions mauvais?” Répondit Mourinho.

Le résultat dit que vous avez perdu à la maison?

“D’accord, je ne vais pas vous répondre parce que je n’aime pas votre question et je pense que votre question est irrecevable.”

Quand Mourinho eut fini, il applaudit sarcastiquement le journaliste à sa sortie. Il était vraiment revenu à son meilleur niveau.

“L’Humble” n’est pas amusant

Les journalistes aiment le défi de Jose Mourinho. C’est beaucoup plus amusant que d’être humble et de répondre aux questions tout de suite.

Il est naturellement frustré. Il a des blessures aux joueurs clés et n’a pas le temps de les remplacer. Le banc semble faible et il doit se battre jusqu’à la fin de la saison avec des joueurs fatigués, des joueurs qui ne sont pas en forme et un manque total d’options d’attaque pour jouer au milieu.

Les Spurs ont joué dimanche à 14h, mercredi à 20h et ont peu de temps avant d’affronter l’ancienne équipe de Mourinho Chelsea à midi ce samedi. Peut-être même que Mourinho lui-même ressent la pression, et comme il l’a dit dans son interview d’après-match, il “ne peut pas attendre le 1er juillet”.

Tottenham Hotspur doit être reconstruit et de grands changements doivent survenir si cette équipe veut devenir les gagnants que beaucoup attendent du vainqueur en série lui-même.

Une chose est sûre: le vrai Jose Mourinho est de retour. Attendez-vous à de nombreux feux d’artifice avant, pendant et après le match de samedi à Stamford Bridge. L’humble est mort. Vive le roi du box-office.

