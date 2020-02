Liam Cooper réagit au chant des fans concernant le joueur de Leeds sous le feu – HITC

Le gardien de but sous le feu de Leeds United a été sérénadé par les fans avant le coup d’envoi aujourd’hui.

Liam Cooper a admis au West Yorkshire Sport qu’il «bourdonnait» pour sa coéquipière de Leeds United, Kiko Casilla.

Le gardien de but espagnol a remporté la victoire 1-0 cet après-midi sur Bristol City à cause d’une mauvaise forme.

Casilla avait commis des erreurs qui ont mené à des buts dans chacune de ses trois dernières sorties à Leeds avant aujourd’hui – deux défaites, un match nul.

Mais avant le match, les fidèles d’Elland Road ont prouvé pourquoi ils faisaient partie des meilleurs fans de l’industrie en scandant son nom, l’ancien joueur du Real Madrid reconnaissant son soutien.

Et Casilla a pu marquer la journée d’une feuille blanche dans ce qui n’était que la deuxième victoire des Blancs au Championnat depuis le début de l’année.

Cooper, le capitaine de Leeds, a déclaré à BBC West Yorkshire Sport après avoir été informé du soutien des tribunes: «Je suis ravi pour lui. Il est venu pour un peu de bâton. Il est un garçon confiant et cette feuille blanche était pour lui aujourd’hui. Il le mérite. Il ne change jamais sa façon de jouer. C’est un grand garçon et nous sommes absolument en train de bourdonner pour lui. “

La confiance est une chose tellement énorme pour un gardien de but et bien qu’il n’ait pas grand-chose à faire aujourd’hui, Casilla sera toujours soutenu par la feuille blanche.

La vérité est que Leeds ne peut pas se permettre beaucoup plus d’erreurs de gardien de but, étant donné que cela leur a coûté des points ces dernières semaines, mais avec un peu de chance, pour lui et pour l’équipe, il commence à jouer mieux et, plus important encore, régulièrement.

