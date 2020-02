Liam Gallagher d’Oasis insulte l’UEFA pour avoir puni Manchester City | Premier League

Manchester City utilise toutes ses ressources pour éviter la punition sévère imposée par l’UEFA et qui l’empêcherait de disputer les deux prochaines éditions de la Ligue des champions, pour infraction au fair-play financier.

L’équipe s’est même adressée au Tribunal arbitral du sport (TAS) à la recherche d’une réduction de cette sanction, mais pour l’instant la décision est ferme et obligatoire.

Mais bien qu’il y ait des décisions formelles, maintenant au sein de l’équipe, il y a une sorte de chasse aux sorcières qui cherche qui les a tant blessés. Alors que certains voient d’autres clubs comme le Real Madrid, le PSG et le Bayern Munich comme les instigateurs de cette punition, d’autres pointent directement l’UEFA et ceux qui prennent les décisions.

Comme il n’est pas commode de dire quoi que ce soit publiquement, son plus célèbre fan a pris la voix pour attaquer la plus haute entité européenne.

Il s’agit de Liam Gallagher, membre du groupe Oasis de renommée mondiale, qui a déclaré dans ses réseaux sociaux: “The band of meons”, a appelé Andrea Agnelli, David Gil, Nassel al Khalefi, Jacobo Beltran et Rick Parry, tous très haut Des dirigeants et des décideurs de l’UEFA excluent City de la Ligue des champions.

Avant la critique de certains adeptes d’Oasis, quelqu’un lui a demandé: “Pratique ce que tu prêches cher, sois gentil”. Et il a répondu: “C’est moi d’être gentil, je peux être bien pire.”

Gallagher est un habitué de la loge de l’Etihad Stadium et son penchant pour la City est bien connu, donc sa plainte a eu beaucoup d’écho.

De quoi as-tu peur? Pour cela, loin du principal tournoi européen depuis deux saisons, la City finit par perdre Raheem Sterling ou Kevin de Bruyne et même l’entraîneur Pep Guardiola.