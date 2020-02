“Libérez la boue sur nous, justice rendue”

PALOMONTE (SA). Il y a quelques jours, le verdict concernant l’appel déposé par leHerajon sur le défi contre le Real Palomontele match s’est terminé un par deux pour le rouge et le blanc mais avec le résultat laissé en attente pendant une dizaine de jours en attendant les contrôles appropriés.

VOICI LE COMMUNIQUE DE PRESSE

COURSE DU 2 / 2/2020 – G.S. AUDAX HERAJON 1956 – REAL PALOMONTE

Le juge suppléant des sports, avv. Marco Cardito, ayant lu la pré-annonce et la réclamation proposée par la société Gs Audax Herajon en relation avec la course dans l’épigraphe; a noté que le plaignant, lors de l’annonce préalable, n’avait pas déposé le certificat de paiement de la contribution à l’accès à la justice sportive, comme l’exige l’art. 67 CGS, ni demandé que la contribution susmentionnée soit débitée de votre compte, comme l’exige l’art. 48 C.G.S. (voir enfin le C.U. FIGC LND de ce C.R. Campania, GST n. 21 du 30.01.2020 et GST n.22 du 22 6/2/2020);

P.Q.M.

a reconnu la communication rituelle aux Compagnies de cette décision, conformément à l’art. 67 CGS, pour dissoudre la réserve visée dans le C.U. FIGC LND de ce C.R. Campanie n. 69 du 6.2.2020, p. 1376, déclare la réclamation non traitable et, pour l’effet, approuve le résultat obtenu sur le terrain de 1/2, en faveur de la réclamation; confirme les mesures disciplinaires déjà adoptées et publiées sur l’unité centrale concernée; il doit s’abstenir de contribuer à l’accès à la justice sportive. Le juge suppléant des sports territoriaux avv. Marco Cardito.

LA PRÉCISATION DU BLANC ET DU ROUGE

Après le verdict, le clarification de Palomonte, qui a clarifié certains aspects non sans une veine ironique pour l’évolution de l’histoire: “Il est allé les jouer et est revenu plein de merveilles! – a précisé le club – Dans le monde du football, où l’équité, la loyauté sportive et le respect des adversaires sont des valeurs sacrées propres à ceux qui aiment vraiment ce sport. Des discours rugissants de succès futurs et une programmation déjà établie, record battu pour l’utilisation et la consommation des crédules basés pratiquement sur rien. Interpréter la langue italienne en déformant la vérité des faits pour votre propre usage et consommation, tout cela vous conduit finalement à faire des barbines. – continuer le rouge et le blanc – Anticiper le verdict de la justice sportive d’une semaine, modifier le vrai classement, soustraire et gagner les points des autres qui ont été conquis sur le terrain, sont le signe d’une vision simpliste et d’une utilisation personnelle du football. Appels basés sur rien et incapacité à lire correctement les communiqués de presse de la FIGC, jetant de la boue gratuitement sur une entreprise qui honore le football depuis la Soccer School née en 1975. L’honnêteté, l’équité, l’hospitalité sont les prérogatives qui ont toujours été communiquées à l’ensemble du mouvement de la Football palomontais par les membres, le conseil d’administration et le président dr. Antonio Cupo. – conclut l’entreprise – Avez-vous fait appel? Vous avez modifié le vrai classement? Eh bien, lisez attentivement la réponse du juge des sports et mettez à sa place les points que vous vous êtes attribués nonchalamment. La justice est faite, le football en direct et la force du Real Palomonte “.