Libertad est venu de derrière et a battu Caracas en tant que local »

Mardi 10 mars 2020

L’équipe paraguayenne, dirigée par Ramón Díaz, a réussi à inverser le match et a gagné 3-2 contre l’équipe vénézuélienne qui s’est terminée avec 10 hommes. Le duel a été marqué par la restriction du public à cause du coronavirus qui affecte le pays Guaraní.

Libertad progresse à un rythme soutenu dans la Copa Libertadores. Après avoir réussi à vaincre Independiente de Medellín à la première date, cette fois, il a réussi à vaincre Caracas sur une base locale, grâce à un score de 3-2. Avec ce résultat, ils s’affirment comme leaders du groupe H avec 6 points.

Dans le match disputé au stade Nicolas Leoz, le résultat était constamment en mouvement, laissant aux deux équipes des avantages partiels. Les premiers à en profiter ont été les locaux, après le but marqué par Sebastián Ferreyra (18 ’).

Le tirage au sort ne tarderait pas à arriver, comme l’attaquant Alexis Blanco (27 ’) mettrait les planches. Et avant la fin de la première mi-temps (44 ’), Blanco marquerait son double, envoyant les visiteurs avec avantage au vestiaire.

Pour la seconde mi-temps, Libertad a cherché un moyen d’égaliser le match en l’atteignant grâce à un deuxième but de Ferreyra (63 ’). Enfin, alors qu’il ne restait plus grand-chose pour la fin du match, Iván Franco (80 ’) a réussi à détourner le score et l’avantage final pour les locaux.

Sous la direction du groupe assuré, Libertad doit recevoir, dans la prochaine date, le récent champion de football argentin, Boca Juniors. De son côté, cherchant à modifier le cap, Caracas doit se rendre en Colombie, pour affronter l’Indépendant de Medellin. Les deux matches se joueront mercredi 18 mars prochain.