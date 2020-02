“Licata quel groupe! Savoie? Ils ont plus à perdre. Sur Cannavò …”

LICATA (AG). Sixième place au groupe I de Serie D pour le Licata Calcio, les Gialloblè partis en début de saison pour se sauver se battent désormais pour les playoffs, la cinquième place n’est plus qu’à un point. Lors de la dernière ronde de championnat réussie, cinq contre un contre Corigliano.

FANTASY TO POWER

Le week-end prochain, l’équipe sicilienne sera sur scène au stade Giraud, où elle affrontera le Savoia deuxième au classement. À nos microphones l’un des grands protagonistes de l’excellente année des garçons de M. Campanella, Roberto Convitto: «Jusqu’à présent, la saison a été très positive, les hauts et les bas ont été là mais c’est normal. Playoffs? Je ne m’attendais pas à commencer comme ça, il est clair que le mérite revient à tous les membres de l’équipe. Initialement, l’objectif était un salut pacifique, les 32 points à la fin du match aller sont une source de fierté et de mérite pour l’entraîneur et le groupe. “

COUPLE DE BUT

Binôme létal puis la phrase en défense du partenaire dans le crime: «La compréhension avec Cannavò est née de loin, nous avons très bien fait l’année dernière, puis au début de la saison quelqu’un a prétendu qu’Antonio n’était pas à la hauteur du D mais je pense que le terrain dit une autre vérité. Les buts parlent pour lui, il est clair que l’équipe est décisive pour nous deux, sans nos coéquipiers derrière nous on n’aurait pas si bien fait ».

TRANSFERT OSTIQUE

Sur le prochain défi contre Savoy: “Nous connaissons bien la valeur de nos adversaires, si nous jouons comme le match aller, nous aurons du mal, je pense que ce fut la pire course disputée cette année. Évidemment, si nous parvenons à mettre nos qualités en jeu, avec la bonne faim et la bonne mentalité, nous pouvons y aller et arracher au moins un point, ils ont plus à perdre. “

RÊVER LE PRO

Dernier commentaire sur la performance personnelle et sur la possibilité d’essayer l’année prochaine avec une catégorie supérieure: “Serie C? Terminons cette saison d’abord, puis je déciderai quoi faire. J’espère continuer à marquer et à aider à montrer et à aider Licata à atteindre les meilleures performances possibles. Maintenant, nous nous battons pour les éliminatoires, mais nous ne devons pas perdre l’humilité, d’abord le salut et ensuite où nous y arriverons, nous mettrons le drapeau. “