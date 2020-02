“Licata? Savoie maintenant, continuons. Sur le couple De Vena-Scalzone …”

TOUR ANNUNZIATA (NA). la Savoia trouver le sourire et les trois points contre le Licata, une performance importante pour les blancs qui reprennent donc la marche et tentent de rester attachés aux dirigeants de Palerme.

L’ANALYSE DE MISTER

Le technicien d’Oplontini, Carmine Parlato, à la fin du match, il a analysé les performances de ses garçons: «Nous avons exprimé notre football habituel, fait de phrasé et en appuyant sur les porteurs de ballon adverses. Le résultat est dû uniquement aux garçons qui, mis à part les 15 premiers ‘où ils ont pris les mesures au Convitto, ont ensuite créé un jeu et après le premier but ont acquis un peu plus de sécurité “.

ENTRE CHOIX ET PROCHAINES ÉTAPES

Les attaquants reviennent au but: «J’ai choisi qui je pensais convenir au match, qui pouvait effectivement mettre nos adversaires en difficulté. Un couple De Vena-Scalzone? Jusqu’à présent, je les ai tous essayés, j’espère pouvoir donner une continuité à toute l’équipe, évidemment j’évaluerai semaine après semaine qui veut vraiment jouer. – dit Parlato – Jusqu’à présent, nous avons vraiment bien fait, j’ai aimé la réaction des garçons après l’égalité de Roccella, mais je suis convaincu que nous pouvons faire plus. Nous ne devons pas perdre notre enthousiasme, nous devons rester concentrés sur notre travail. “