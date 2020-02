Licata, une histoire à raconter

Licata est une ville sicilienne d’environ 37 mille habitants et, dans tous les coins de la ville, vous pouvez respirer beaucoup d’air footballsurtout au cours des dernières semaines. Il y a environ deux mois, la rédaction d’Ok Calciomercato vous avait accompagné dans le dédale d’une autre petite réalité du football sicilien, Gela. Maintenant, nous nous déplaçons de 33 km vers Agrigente et nous nous arrêtons en plein centre de Licata, car il y a aussi un grand histoire à raconter.

De rien à la Serie B: une émotion pour toujours

L ‘Association des sports amateurs de Licata est officiellement né en 1931 grâce à des étudiants qui avaient connu le football grâce à des marins suédois. Pourquoi te demandes-tu? Tout simplement parce que ces derniers ont importé le soufre extrait des mines de la région d’Agrigente, ils se voient en effet confier le choix des couleurs sociales: le jaune et le bleu du drapeau suédois.

Les premières décennies de la vie de l’équipe sont assez plates: les aigles, en fait, se dégagent du championnat interrégional de promotion jusqu’au «débarquement» Série D à partir de 1981. A partir de cette année, le Gialloblù connaîtra une joie après l’autre: de la promotion à C2 un an plus tard jusqu’à son arrivée en C1 en 1985 grâce à l’excellent travail d’un très jeune Zdenek Zeman sur le banc. La chevauchée des Siciliens ne s’arrête certainement pas là, car trois ans plus tard, l’apothéose arrive: la conquête du Serie B. Le millésime passé dans la deuxième série du championnat de football italien offre un mélange d’émotions inoubliables aux supporters partis. Les innombrables victoires remportées au deuxième tour permettent à l’équipe d’obtenir une neuvième place avec une vision retentissante des attentes initiales. À partir de l’année suivante, cependant, le Licata connaîtra un déclin sensationnel qui le ramènera à flotter dans la série inférieure; une chose est cependant certaine. Comme Eros a chanté Ramazzotti en 2003: “certains amours donnent une émotion pour toujours, des moments qui restent tellement marqués”. Évidemment, dans ce cas, ce n’est pas une histoire d’amour entre un homme et une femme, mais la relation entre les fans et l’équipe de leur ville qui, dans son ADN, n’a certainement pas le moule d’un onze d’en haut du championnat italien. La Serie B restera donc un objectif inoubliable, mais difficile à atteindre à nouveau. Cependant, cela restera une émotion pour toujours.

Le retour à l’oubli

Depuis la relégation à C1 en 1990, comme prévu, Licata revient dans les bidonvilles du football italien sans jamais pouvoir y retourner. Plus précisément, les Gialloblù des années 2000 alternent apparitions entre Promotion, Excellence et Serie D jusqu’à l’échec de 2014. Après la relégation à Excellence obtenue sur le terrain à la fin de la saison 2013-14, l’équipe sicilienne ne présente pas la candidature pour l’inscription au championnat dans les conditions établies est donc annulée. Au début de l’année sportive suivante, un consortium d’entrepreneurs titulaires d’une licence a acheté le titre deAcadémie Empedoclina, Société de Porto Empedocle, en la transférant à Licata et en recommençant du championnat Promotion. En seulement quatre saisons, les aigles de la province d’Agrigente trouvent de l’oxygène et de la lumière: avec la première place remportée en excellence en 2019, la série D redevient (encore) réalité.

La saison d’aujourd’hui

Le Licata, pour la saison 2019-20, est inclus dans le groupe I de Serie D avec Palerme vient d’échouer. Dès le début, les fans de Licata ont connu les difficultés et les pièges de ce championnat, en particulier pour un nouveau promu avec peu de certitudes en poche. La conduite est l’entraîneur Giovanni Campanella ce qui, au cours des six premiers jours, rapporte des résultats surprenants. Quatre victoires et deux nuls; pas un mauvais départ pour une équipe qui a le salut comme objectif principal. Les deux défaites suivantes contre le premier de la classe Savoy (à domicile) et Palerme (à Barbera) ont toutefois ralenti la marche jaune et bleue qui, dans les deux sorties suivantes, ne rapportera qu’un seul point contre l’ACR Messine entre les murs amicaux . Les aigles ne sont pas là et reviennent décoller grâce à trois victoires consécutives contre Troina, Acireale et San Tommaso jusqu’à l’arrêt immédiat en Calabre contre Castrovillari pour 2-0. Licata clôt ensuite le match aller avec deux victoires et un nul contre Marsala (4-2), Roccella (1-1) et Marina di Ragusa (2-1), marquant un total de 31 points en 17 jours. ; un butin pas mal pour conquérir un salut paisible et même espérer en playoffs. À mi-parcours, les aigles perdent leurs tirs en remportant seulement quatre points dans le même nombre de sorties, mais le classement est si court qu’ils restent toujours en embuscade pour les barrages de promotion. Le cinquième jour du retour voit les Siciliens perdre avec un lourd 2-0 sur le terrain de Nola, effondrant ces nombreuses certitudes qui avaient été créées dans l’esprit de l’équipe et des supporters. Les sixième et septième rondes apportent deux résultats opposés: d’abord le scintillant 5-1 remporté par Licino’s Dino Liotta contre Corigliano, puis le battement du Giraud de Torre Annunziata contre Savoy pour 4-0. Les supporters de Gialloblu ne savent plus quoi penser: est-ce un problème de tête ou de personnel? Le prochain tour arrive maintenant à Palerme avec un pied et demi en Serie C: un massacre de Rosanero à Licata est prévu avec adieu à la promotion des séries éliminatoires de rêve pour l’équipe de Giovanni Campanella. Le football, cependant, nous a appris à quel point cela peut être étrange et incompréhensible.

Licata-Palermo: une soirée à thème en séries éliminatoires

Le dimanche 23 février 2020 n’est pas un jour comme les autres pour la ville de Licata, car trente longues années après la Palerme revenez visiter le Gialloblù. Comme mentionné, les rosanero sont premiers au classement +7 de Savoia deuxième, donc avec un pied et demi en Serie C dans un championnat où ils ont perdu très peu de points jusque-là. Licata est septième avec 38 points à -5 de la zone des séries éliminatoires et gagner signifierait se rapprocher encore plus de ce qui n’était qu’un rêve au début de la saison. Le Dino Liotta est plein, 5000 âmes sont prêtes à démarrer une grande fête. Le match démarre immédiatement à toute vitesse grâce à un objectif de la cinémathèque de Gabriele daniello qui, avec un missile à contrepoids depuis le bord droit de la surface de réparation, trouve l’intersection des poteaux et fait 1-0 pour les hôtes à la onzième minute. La première fraction se termine par quelques autres actions remarquables et par un Palerme en totale miséricorde. La deuxième mi-temps, cependant, voit les invités attaquer à la recherche du but du tirage au sort avec une gauche de Floriano depuis une position isolée dans la surface de réparation rejetée par la gardienne de licence Ingrassia puis avec une barre transversale de Ficarotta après une gauche de l’extérieur . Le Palerme continue à asphyxier les hôtes en forçant un certain nombre d’arrêts au numéro 1 jaune et bleu toujours impeccable. À la minute 83, cependant, un éclair arrive pour l’équipe de la capitale sicilienne. Cassaro récupère une balle sanglante au milieu de terrain, puis sert Daniello qui touche pour Civilleri qui, avec un filtre pour couper la demi-défense de Rosanero, trouve le rival Internat qui perce Pelagotti avec un lob très doux et fait exploser Liotta. 2-0 pour la Licata et le jeu sur glace, la grande fête peut officiellement commencer. Les 7 minutes et la récupération restantes passent sans relâche et l’arbitre siffle trois fois. Échec et mat aux dirigeants et trois points fondamentaux à courir après la playoff de rêve dans le coffre-fort. Maintenant, les longueurs de détachement de la cinquième Troina ne sont que de deux, tout est à nouveau possible.

La petite grande municipalité sicilienne rêve et se bat désormais avec les ongles et les dents balle après balle, match après match. Avant cette saison, personne n’aurait parié un centime sur ce onze, une équipe qui se retrouve désormais à deux pas d’une zone de play-off qui fait rêver, ce qui rappelle à ses fans ces émotions vécues trente ans plus tôt avec la Serie C et puis avec la Serie B. Il manque encore beaucoup de matchs et une série de défaites peut tout faire exploser, mais comme on nous le demandait Aerosmith: “Dream on”. Continuez à rêver, Licata; tout est possible.