L’idée de la FIGC, redémarrer par étapes. Gravina: «Retrait fermé, désinfection et écouvillons. Immédiatement Serie A, puis B et C ‘| Primapagina

la FIGC n’abandonne pas et au contraire soulève confirmant la volonté ferme de relancer les championnats de football italiens et pas seulement celui de Serie A. Le redémarrage du football professionnel est une nécessité et le président Gravina a élaboré un plan de reprise de l’activité, quoique par étapes.

LE RÉSULTAT DE LA RÉUNION – Aujourd’hui, en fait, le président de la FIGC a rencontré le comité médico-scientifique mis en place avec précision pour évaluer l’impact de l’urgence et les procédures de redémarrage. Au cours de la réunion, afin d’élaborer le protocoles redémarrant pour le secteur, Gravina a réitéré, selon ce qui a été appris de l’ANSA, que: “Avec cette procédure nous du football ne recherchons pas de voies préférentielles”.

GRAVINA – Gravina all’Ansa a donc réitéré que “pour redémarrer le football en toute sécurité, il est essentiel à ce stade de développer les meilleures procédures possibles de reprendre ses activités lorsque tout le pays part. Nous travaillons sans hâte, mais sans nous arrêter pour nous préparer au démarrage des institutions. Le protocole fournit une série de prescriptions et de recommandations pour l’identification et la conservation d’un «groupe d’équipe» formé non seulement par les joueurs, mais aussi par le personnel technique, les médecins, les physiothérapeutes, les employés d’entrepôt et le personnel plus en contact étroit avec les joueurs, qui sont complètement “négatifs” “.

SERIE A FIRST – Un redémarrage échelonné sera donc nécessaire qui verra d’abord le redémarrage de la Serie A, puis du B et enfin du C pour faciliter la bonne exécution de tous les examens nécessaires, y compris les tampons, et pour sécuriser les équipes et les experts. Gravina a également réitéré les lignes directrices: “Au départ les travaux de la Commission recommandent que le retrait soit clos au moins pour la première période de formation (modèle de préparation d’été), sous la supervision du médecin social ou du médecin d’équipe. Le retrait sera précédé d’une projection (72-96 heures avant le départ) auquel tout le groupe d’équipes devra se soumettre “.

ASSAINISSEMENT – “Le lieu de formation doit évidemment être aseptisé – continue Gravina – c’est-à-dire par lieu à la fois le centre sportif et les gymnases, les vestiaires et les hôtels si les clubs n’ont pas leur propre lieu pour la retraite. Le protocole se concentrera ensuite sur la gestion de la retraite en accordant une attention particulière aux différentes activités de formation et sur l’organisation pour l’utilisation des différentes structures, y compris la salle médicale et de physiothérapie “.

MOT AU GOUVERNEMENT – Le modèle de travail sera donc basé sur une sorte de retraite «fermée» dans le style de préparation estivale pour effectuer un test moléculaire rapide et un test sérologique. L’objectif est d’identifier un protocole de santé garanti pour le retour du football sur le terrain. Le professeur Paolo Zeppilli, président de la commission, établira un document de synthèse qui sera ensuite envoyé par Gravina au gouvernement et aux ministres des sports Vincenzo Spadafora et Roberto Speranza.