L’idée de la Premier League pour terminer le championnat: une «coupe du monde» à huis clos qui se jouera en juin et juillet Primapagina

Le football doit lentement reprendre, en Angleterre, ils ont déjà remarqué: alors que dans notre pays le controverse entre le gouvernement et la Ligue de Serie A, une discussion stérile qui ne sert à personne, la Premier League pense à l’avenir. Mais pas l’année prochaine, mais un une façon appropriée de terminer la saison en cours, bien que santé et défense adéquate contre la pandémie de coronavirus qui a bouleversé le monde doit toujours être en premier lieu.

CHAMPS D’ASSOMPTION ISOLÉS, SAUVEGARDE TV – Le haut vol britannique débat l’idée d’utiliser des terrains de jeu isolés pour héberger des matchs manquants à la fin de la saison, avec la possibilité de jouer également la pandémie non terminée: un moyen de sauvegarder le football, les clubs mais aussi les spectateurs, cela pourrait être si détournez-vous de la réalité difficile. The Independent rapporte comment ils ont déjà été traités prévoit de sauvegarder la diffusion télévisée des 92 matches restants, avec un certain nombre de matchs à disputer tous les jours pendant les mois d’été

«COUPE DU MONDE» ENTRE MIDLANDS ET LONDRES, LE GOUVERNEMENT AIME – Une sorte de “Coupe du monde” dans les Midlands et Londres, probablement dans les domaines de formation des clubs, pendant les mois de juin et juillet, pour essayer un terminer la saison 2019/20: les autorités du football ont discuté de quelques idées au cours du week-end, avec matchs “derrière des portes closes” toujours considérée comme la solution la plus probable, mL’idée de “champs isolés” gagne du terrain dans les dernières heures, même pour supprimer la grande pression économique que subissent les clubs. L’avantage serait di un “méga-événement” à la télévision: cela apporterait également plus de soutien de la gouvernement, qui apprécie l’idée de la population absorbée par le football, surtout si les mesures de blocage sont renforcées ou étendues.

HÔTEL, TEST ET QUARANTAINE SÉPARÉS – D’un point de vue organisationnel, les clubs et le personnel doivent séparer les hôtels de leurs familles, tout comme vous le faites dans un tournoi international, mais avec tests complets et conditions de quarantaine: le but est réduire le risque de contracter le virus, afin de ne pas ruiner l’ensemble du plan, pendant les mois d’été où la courbe de contagion devrait s’aplatir et les tests seront plus détaillés. Bien sûr, il y a encore des problèmes et des situations logistiques à planifier, mais l’idée d’un grand premier ministre à huis clos n’est pas du tout utopique, car elle serait considérée comme une étape dans le retour à la normalité, ainsi qu’une poussée psychologique vers la nation.

MODÈLE NBA – Même de l’autre côté de l’océan, ils réfléchissent à la fin de la saison. La NBA, le principal championnat de basket-ball au monde, n’a pas l’intention de tout faire exploser pour Coronavirus et étudie des plans alternatifs pour recommencer, une fois les conditions remplies. L’un d’eux, selon Espn, est précisément celui de déplacer tous les protagonistes vers un seul endroit où ils peuvent dormir, manger, travailler, s’entraîner et jouer. Les athlètes, les techniciens, les managers, les arbitres et les médias se sont isolés pendant une certaine période pour se concentrer uniquement sur l’entraînement et les matchs. Toutes les conditions de sécurité seraient garanties, notamment en termes de santé. L’idée de facto est de créer une bulle, pour garder à distance le risque de contagion. Trois sites sont actuellement à l’étude: Las Vegas, les Bahamas ou un collège du Midwest.

@ AleDigio89