Liga-AFE une négociation par COVID-19 qui affecte l’accord

Les réunions que la Liga et l’AFE tiennent ces jours-ci en raison de la situation causée par le coronavirus, permettent déjà aux deux parties de concevoir la prochaine saison sous l’égide de ce qui serait la nouvelle convention collective qui régit les relations entre les employeurs et les syndicats pour les saisons à venir.

Il y a quelques jours, nous vous l’avons déjà dit dans SPORT le scénario qui pourrait se produire si nous atteignions le 30 juin de cette année, devant jouer au-delà de cette date en raison du coronavirus et sans avoir négocié un nouvel accord qui réglemente les relations entre employeurs et syndicats.

27/03/2020

Agir à 10:40

CET

C’est pour ça que lors de ces réunions, outre la position sur ERTES, des salaires plus bas, En cours de discussion et de discussion sur le calendrier de la saison prochaine.

Une saison qui commencerait plus tard conséquence de l’achèvement tardif de l’actuel et cela signifierait pouvoir jouer à Noël pour récupérer les dates. Il ne faut pas oublier que dans l’été 2021, c’est l’Eurocup qui se jouera. Tournoi qui commencerait le 11 juin et se terminerait un mois plus tard.

L’AFE a été laissée à analyser attentivement et à donner une réponse. N’oublions pas que jusqu’à présent, la période des vacances de Noël est incluse dans ledit accord. En règle générale, la période de Noël au cours des quatre dernières années a varié du 23 décembre au 2 janvier. Cela a été le cas au cours des quatre dernières saisons.

Exceptionnellement Lors de la saison 2017-2018 et de la dernière saison 2018-2019, il a été autorisé à jouer des matchs les 23 décembre 2017 et 2018. Plus précisément, trois matches de Première Ligue et de nombreux autres matches de deuxième choix choisis par la Ligue elle-même et l’AFE sur la base de critères de proximité géographique et de facilité de mouvement.

Lors de la réunion d’hier, il a continué à parler d’ERTES que les clubs professionnels pourraient entreprendre. Comme nous l’avions déjà fait mardi dernier chez SPORT, Du syndicat, ils considèrent que les clubs des deux catégories qui pourraient entreprendre ce type de mécanisme n’atteignent pas dix, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas proches de 25%. Bien que ce sera lundi lorsque la Ligue disposera de données plus précises une fois la réunion prévue avec les conseils de première et de deuxième division.

De plus, des travaux sont en cours sur un protocole de retour à l’entraînement des équipes, une fois cette situation de l’état d’alarme terminée, et qu’elle se ferait sous un prisme de sécurité totale. Protocole sur lequel les deux parties travaillent.

Enfin, et comme nous avançons déjà dans SPORT, Un autre des problèmes à discuter est le calendrier des jeux une fois que vous entrez l’heure d’été entre le 20 mai et le 15 septembre. L’intention est de le respecter chaque fois que des conditions météorologiques supérieures à 30 degrés se produisent, comme indiqué dans la circulaire RFEF. Bien que, et comme nous l’avons dans ce journal, les pouvoirs de les fixer appartiennent à la Ligue alors qu’il n’y a pas de résolution du contentieux administratif à la demande présentée par la Ciudad del Fútbol de Las Rozas