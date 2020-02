Liga, Athletic Bilbao remonté: Alaves gagne à la 90e minute, l’ancien joueur de l’AC Milan Ely décide

Le match entre Alaves et Athletic Bilbao, valable pour la 25e journée de la Liga, se termine par une victoire in extremis des hôtes. Les hôtes avaient pris les devants à la 17e minute avec Garcia, mais ils ont eu leur premier retour du point de penalty de Perez dans la demi-heure de la première mi-temps, puis par le but de la victoire signé par l’ancien Milan Rodrigo Ely en pleine récupération. L’Athletic reste donc onzième avec 31 points et est approché par Alaves, qui poursuit avec un point de moins.

Ceci est le programme complet du 25e tour de Liga

21 FÉVRIER

Betis – Majorque 3-3

22 FÉVRIER

Celta Vigo – Leganes 1-0

Barcelone – Eibar 5-0

Real Sociedad – Valence 3-0

Levante – Real Madrid 1-0

23 FÉVRIER

Osasuna – Grenade 0-3

Alaves – Ath. Bilbao 2-1

16h00 Valladolid – Espanyol

18:30 Getafe – Séville

21:00 Atl. Madrid – Villarreal