Liga: Casemiro garde le Real en tête, mais Séville proteste. EN DIRECT: l’Atletico Madrid s’effondre avec Eibar | Estero

Après l’avance de vendredi entre Leganes et Getafe, le programme continue 20e journée de la Liga en Espagne avec 4 autres matches.

Ouvre à 13 Levante-Alaves avec les invités qui grâce à un but d’Aleix Vidal s’imposent 1-0 et placent un tir très important dans la zone de sécurité.

A 16 ans, le grand match de la journée verra Real Madrid héberger le Séville. Les merengues de Zidane s’étirent en première place à Barcelone: le défi est décidé par Casemiro, qui a marqué deux fois. 2-1 aux Andalous, qui protestent vigoureusement pour l’annulation du possible but de l’avantage de De Jong par le Var pour un contact très suspect entre Gudelj et Eder Militao.

A 18h30, un autre affrontement important pour la zone «calme» du classement avec Osasuna qui héberge le Valladolid et avec 3 points qui, s’ils ne sont pas conquis, risqueraient de faire tomber l’équipe vaincue dans la zone chaude du combat pour ne pas reculer.

Ferme à 21h Atletico Madrid en nette reprise et avec trois victoires consécutives dans les avoirs en Liga après la période noire qui a fait perdre le contact aux garçons de Simeone par le haut (-5 la veille). Les Colchoneros joueront contre un Eibar en crise de résultats, avec une seule victoire dans les actifs au cours des 5 derniers jours qui a plongé Escalante (acheté à la Lazio pour la fin de la saison) et compagnons seulement +4 de la troisième à la dernière place.