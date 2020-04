Liga entre Erte et licenciements, pour le Premier ministre il y a la taxe exceptionnelle mais pas seulement

En Italie, nous continuons à discuter de la possibilité de reprendre les championnats ou non, il n’y a toujours pas de cohésion sur les méthodes de récupération, mais aussi sur le front des footballeurs, il est difficile de trouver une vision commune pour atténuer les effets de la crise économique qui inévitablement l’Italie sera confronté après l’urgence sanitaire liée au Coronavirus.

SITUATION PREMIÈRE

En Europe, ce n’est pas que les autres ligues se portent mieux, en Premier ministre il y a eu aujourd’hui une réunion où l’on a supposé qu’un Baisse de 30% des salaires des joueurs de football, en plus de nouvelles mesures permettant au système de football de tenir le coup à un moment très délicat. Recovery? Certainement pas en mai, pour fixer une date crédible, vous devrez être rassuré par les autorités sanitaires. Dans l’intervalle, le PFA, le syndicat des footballeurs britanniques, n’a pas accepté volontiers la proposition de réductions généralisées de l’ensemble du système, comme prévu. Le gouvernement britannique a entre-temps institué la taxe exceptionnelle, qui sera imposée aux clubs qui décident de ne pas réduire les salaires des footballeurs malgré les coupes qui pourraient en revanche venir pour les autres salariés.

SITUATION DANS LA LIGA

En Espagne, plusieurs clubs ont déjà postulé pour ERTE, les pourparlers entre leAfe (Assocalciatori espagnol) et les clubs n’ont pas abouti à un accord sur les salaires et les partis sont sur des positions décidément éloignées. La Liga a également invité les clubs à engager les procédures appropriées pour demander licenciements pour ses salariés, une première étape pour réduire les dommages résultant de la perte de revenus. Selon Cadena Cope, cependant, un programme pour reprendre les séances d’entraînement en quatre phases, vous commencerez par des exercices individuels jusqu’à ce que vous atteigniez un travail en groupes de huit. L’urgence sanitaire, cependant, ne conduit pas à l’optimisme en ce sens, en effet, dans le protocole 15 jours d’entraînement sont prévus avant de reprendre le jeu puis de les écouvillonner à tous les membres. Si certains joueurs s’avèrent positifs, nous procéderons à la quarantaine classique et à d’autres écouvillonnages sur l’ensemble du groupe.