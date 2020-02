Liga, l’ex Milan Suso sauve Séville: il est 2-2 à domicile contre l’Espanyol

But et spectacle dans le match de déjeuner de la 24e journée de la Liga. Al Sanchez Pizjuan a terminé 2-2 entre Séville et Espanyol, un résultat dont personne n’a vraiment besoin. Les hôtes ont poursuivi avec Ocampos à la 15e minute, puis 20 minutes plus tard le tirage au sort catalan signé par Embarba. En seconde période, Espanyol a même pris les devants avec Wu Lei, mais à la 69e minute, il est resté dans dix hommes pour l’expulsion pour la somme des cartons jaunes de Sanchez. Dans les années 80, l’ancien joueur de l’AC Milan Suso a signé le dernier but 2-2. Séville reste à la cinquième place avec 40 points, comme l’Atletico Madrid, alors que pour l’Espanyol ça devient difficile: le classement le voit à l’avant-dernière place avec 19 points.

Le programme complet du vingt-quatrième tour:

Valence-Atletico Madrid 2-2

Majorque-Alaves 1-0

Barcelone 2-1 Getafe

Villarreal-Levante 2-1

Grenade-Valladolid 2-1

16/02

Sevilla 2-2 Espanyol

Leganes-Betis

Eibar-Real Sociedad

Athletic Club-Osasuna

Real Madrid-Celta Vigo